CHUVA e risco de temporais assustam brasileiros

Uma nova frente fria nesta sexta tem se aproximado do Rio Grande do Sul, e muitos brasileiros já estão em alerta. Como há risco de temporais, algumas pessoas ficam assustadas com a previsão e, para ajudá-lo a se preparar da melhor maneira, trouxemos todas as informações sobre o fim de semana na região. Acompanhe.

Frente fria nesta sexta no Rio Grande do Sul: O que diz a previsão

A região gaúcha poderá ter um início de fim de semana bastante chuvoso por conta da nova nova frente fria que se aproxima nesta sexta-feira. No Oeste e no Sul do estado, o aumento da nebulosidade já pode começar a ser notado logo na manhã de sexta, especialmente em regiões que estão mais próximas do Uruguai.

A mudança é bastante significativa para os gaúchos, já que passaram a semana toda, praticamente, com muito sol e calor que se aproximou de 40º C. Entretanto, agora, os temporais isolados podem começar a aparecer à medida que a frente fria vai avançando.

Além das chuvas esperadas, muitas pessoas têm se preocupado com a possibilidade de haver um ciclo extratropical, capaz de causar temporais mais fortes, vento e outros efeitos climáticos que podem, em alguns casos, causar danos em estruturas, como casas e telhados, por exemplo.

A previsão é de que o ciclone apareça ao Sul do estado, mas a boa notícia é que a estimativa é que o vento não seja muito intenso no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, no Uruguai e em Buenos Aires pode ser que o vento atinja a velocidade de 100km/h.

A chuva pode ser bastante intensa

Muito embora o ciclone pode não afetar profundamente o estado do Rio Grande do Sul, a chuva poderá ser bastante intensa no fim de semana, o que leva os gaúchos a ficarem em alerta. A previsão é de que no decorrer do dia o tempo também comece a fechar no Noroeste e no Centro do estado, saindo do Sul e do Oeste, como, inicialmente, apareceu a frente fria.

Já no entardecer e no início da noite, a frente fria pode seguir no Nordeste do Rio Grande do Sul, chegando e provocando temporais com muita chuva, além de provocar um tempo abafado, porém, menos quente do que os últimos dias que têm sido vivenciados na região.



Vale ressaltar que com a aproximação da frente fria, a estimativa é que a temperatura máxima no estado gire em torno de 30º C, à medida que as chuvas e os ventos vão avançando região por região.

Depois de uma semana ensolarada, é preciso se preparar para um tempo mais abafado, fechado e chuvoso. Especialmente no Oeste e no Sul, a quantidade de chuva será ainda maior, podendo chegar a 75 mm e 100 mm, dependendo da região em específico.

A boa notícia é que apesar de toda essa chuva, o tempo passará a melhorar a partir da tarde de sábado, o que fará com que o dia amanheça mais fresco e agradável.