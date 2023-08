Chuvas intensas! Há risco de tempo severo e queda de granizo

A próxima semana promete ser agitada no Sudeste do Brasil, com a ocorrência de fortes chuvas e tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para toda a região, assim como para o Centro-Oeste e o estado da Bahia. A previsão é de volumes de chuva acima de 100 mm em algumas áreas.

Mudança de padrão climático no centro-sul do Brasil

Nos últimos dias, uma mudança significativa no padrão climático foi observada no centro-sul do Brasil, com um contraste térmico intenso em todo o país. A chegada de uma frente fria contribuiu para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades, inclusive com queda de granizo nas regiões Sul e Sudeste.

Chuvas intensas e acumulados significativos

O avanço da frente fria, de forma costeira, resultou em dias chuvosos no leste do Sudeste, com acumulados de 50 a mais de 100 mm em 48 horas nas regiões litorâneas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na terça-feira, os acumulados podem facilmente ultrapassar os 150 mm no norte de Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Queda de temperatura e sensação térmica

Além das chuvas intensas, uma forte massa de ar polar fez com que as temperaturas caíssem na Região Sul e no leste do Sudeste. Onde antes a sensação térmica era de até 40°C, agora registram-se temperaturas em torno dos 10°C. Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, bem como no sul do Paraná, as mínimas podem chegar a 0°C.

Esse padrão climático deve persistir nos próximos dias, mas o destaque fica para o risco de chuvas intensas, tempestades e acumulados de mais de 100 mm. Acompanhe a seguir os principais destaques da previsão do tempo para o Sudeste.



Alertas e destaques para a segunda-feira

Na segunda-feira (28), uma frente fria atuará entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, com a massa de ar polar no oceano, favorecendo o transporte de umidade em direção ao leste do Sudeste. Além disso, uma região de cavado conseguirá se formar entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

ATENÇÃO: Os eventos de tempestades previstos podem vir acompanhados de queda de granizo, além de chuva forte e intensas rajadas de vento.

Dessa forma, o tempo ficará nublado e com chuva no leste de São Paulo, centro-sul, norte e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Durante a madrugada e a manhã, é quando ocorrerão as chuvas mais intensas no norte de Minas Gerais e no território capixaba, o que pode gerar transtornos como alagamentos e inundações. Não se descarta a ocorrência de tempestades.

Previsão de chuva e nebulosidade para a segunda-feira

No leste paulista, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, a primeira parte do dia será marcada por chuvas de fraca intensidade. Na região do Triângulo Mineiro, há previsão de precipitação de intensidade moderada.

Ao longo do dia, o potencial de chuvas diminui no centro-sul mineiro e no leste paulista, mas ainda podem ocorrer chuvas de fraca intensidade de forma mais pontual.

Previsão de chuva e nebulosidade para a terça-feira

Na terça-feira (29), as chuvas continuam no Rio de Janeiro, sul e leste de Minas Gerais, com ausência ou ocorrência pontual no Espírito Santo. No norte mineiro, espera-se um retorno de chuvas de forte intensidade. No norte e oeste de São Paulo e nas regiões do Triângulo Mineiro próximas ao norte paulista, a nebulosidade aumenta e pode ocorrer chuva de forma pontual e fraca.

No período da manhã, as instabilidades se desenvolvem mais no norte e oeste paulista, e no Triângulo Mineiro, o que leva ao potencial de chuva forte e tempestades. No norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Zona da Mata Mineira, a chuva passa a ter intensidade moderada a forte. Nessas condições, há potencial para transtornos.

No período da tarde, os eventos de chuvas intensas ganham intensidade e há potencial para tempo severo no norte e oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Na porção central de Minas Gerais, incluindo a região de Belo Horizonte, há risco de tempestades mais pontuais, mas que podem provocar transtornos.

No período da noite, as chuvas diminuem no norte paulista, mas continuam com intensidade moderada a forte no Triângulo Mineiro. Na região de Belo Horizonte, ocorrem chuvas de intensidade variável, porém nada muito intenso. No Rio de Janeiro e no leste de São Paulo, a chuva volta a ocorrer.