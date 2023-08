CIA do Terno ABRE CARGOS em vários estados

A CIA do Terno, empresa mineira que atua desde 2000 no ramo de moda social masculina, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Sendo assim, caso esteja em busca de uma recolocação no mercado, confira a lista de vagas abertas:

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Vendedor (a) – Florianópolis – SC – Atendimento;

Costureira (o) – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Uberlândia – MG – Atendimento;

Gerente de Vendas – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Blumenau – SC – Atendimento;

Auxiliar de Logística – Belo Horizonte – MG – Logística;

Gerente de Vendas – Les Chemises – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Vendedor (A) – Cia Do Terno – Buriti Shopping – Goiânia – GO – Lojas / Shopping.

Mais sobre a CIA do Terno

Sobre a CIA do Terno, podemos frisar que a marca nasceu da necessidade de atender o novo homem, ligado à sofisticação e à qualidade da moda social, sem abrir mão de pagar um preço justo por isso.

Atualmente, a CIA do Terno conta com quase 150 lojas em 23 estados, espalhadas pelas principais cidades e capitais do Brasil. Tem orgulho de ser uma empresa genuinamente mineira e com toques de muita brasilidade.

Produtos de alta qualidade e preços justos, fazem da CIA do Terno líder de mercado em moda social masculina. Ela nasceu para atender o homem brasileiro, que está cada vez mais moderno e atualizado.

Como efetivar a sua candidatura?

Para se inscrever em uma das vagas da CIA do Terno, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

