Cidade de Nova York confirma PROIBIÇÃO em dispositivos do Governo

Uma das cidades mais populares e populosas do mundo tomou uma decisão histórica envolvendo um aplicativo igualmente popular. Segundo informações oficiais, agentes que trabalham para o governo local não mais poderão usar o app em seus dispositivos a partir de agora.

Estamos falando do Tiktok, um dos apps chineses mais usados em todo o mundo, mas que vem enfrentando acusações de que seria uma plataforma de espionagem. O aplicativo foi proibido oficialmente na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A decisão foi tomada e oficializada ainda nesta quarta-feira (17).

A proibição em Nova York

“O TikTok representa uma ameaça à segurança das redes técnicas da cidade”, diz o comunicado da prefeitura. Hoje, Nova York é governada pelo prefeito Eric Adms, do partido Democrata. Ele é, portanto, um aliado do atual presidente Joe Biden.

Depois da decisão, pessoas que trabalham nos serviços de governo da cidade têm um prazo de 30 dias para remover o TikTok dos seus dispositivos. Os funcionários ainda perderão o acesso ao site e aplicativo nas redes que são propriedade da cidade.

Proibição nos EUA

O movimento realizado por Nova York não chega a ser uma novidade. Outras cidades e estados dos Estados Unidos também estão tomando medidas semelhantes. A justificativa é basicamente a mesma em todos os casos: o app seria um risco para a segurança dos dados dos Estados Unidos.

Uma proibição do TikTok em todo o país ainda não está completamente descartada. Este é um pedido que vem sendo feito por diversos deputados no Congresso norte-americano. Uma decisão desta magnitude poderia atingir mais de 150 milhões de pessoas. Este é o número de cidadãos dos Estados Unidos que utilizam este aplicativo.

O que diz a empresa

Desde o início de toda a polêmica envolvendo o TikTok, a rede social vem se pronunciando afirmando que o seu objetivo nunca foi espionar alguém ou mesmo algum órgão de governo, seja ele dos Estados Unidos, ou mesmo de qualquer outro lugar do mundo.



“O aplicativo não compartilhou e não compartilharia dados de usuários dos EUA com o governo chinês e tem tomado medidas substanciais para proteger a privacidade e a segurança dos usuários do TikTok”, diz a marca.

“Tomamos ações sem precedentes para proteger os dados dos usuários dos EUA e continuaremos trabalhando para construir uma plataforma segura, protegida e inclusiva para garantir a experiência positiva de nossos usuários em todos os cantos do país”, seguiu o TikTok.

Pesquisa sobre a proibição do TikTok

Nos Estados Unidos, o tema da proibição do TikTok parece dividir a população. Dados de uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgados nesta quarta-feira (16) revelaram que quase metade dos adultos dos Estados Unidos aprovam uma proibição total do uso da plataforma no país.

Veja os resultados da pesquisa

47% disseram que, em algum grau, concordam com a ideia de banir completamente o uso do TikTok no solo norte-americano;

36% disseram que são contra um banimento do aplicativo chinês;

17% disseram que não têm uma opinião formada sobre o assunto.

O apoio ao banimento é maior entre os republicanos, partido mais ligado à direita norte-americana.

58% dos republicanos são favoráveis a um banimento do TikTok;

47% dos democratas também são favoráveis a um banimento do TikTok.

Essa diferença entre republicanos e democratas sobre esta questão se deve a uma visão mais rígida dos direitistas sobre o controle do que vem da China, país mais ligado ao comunismo.

A preocupação de boa parte dos norte-americanos aumentou quando o diretor do FBI, Christopher Wray, disse que o governo da China poderia estar usando o TikTok para controlar o software de milhões de dispositivos e dirigir narrativas para dividir a população sobre diversos temas da atualidade.