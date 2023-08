Cidade do Nordeste surpreende e registra aumento de 350% no turismo INTERNACIONAL

No ano de 2023, a cidade de Maceió, localizada no Nordeste brasileiro, tem sido o epicentro de um crescimento turístico notável. Graças a estratégias impactantes implementadas pela Prefeitura local, a cidade tem conquistado a atenção global de maneira surpreendente, impactando a economia do Brasil de forma positiva.

Maceió: o destino em ascensão no cenário internacional do turismo

Nos primeiros seis meses deste ano, o setor de turismo internacional em Maceió experimentou um crescimento exorbitante de quase 350% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em suma, esse fenômeno não apenas reforça a grandiosidade da cidade, mas também demonstra a eficácia das ações coordenadas pela Prefeitura de Maceió em parceria com toda a indústria do turismo.

Colaborações estratégicas: a chave do sucesso de Maceió no cenário global

A cidade alagoana estabeleceu alianças valiosas com operadoras, agências e entidades turísticas. Assim possibilitando um destaque memorável em feiras e eventos especializados, tanto no cenário nacional quanto internacional.

Além disso, participações notáveis incluem a presença na renomada Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e a realização do influente Roadshow Gol Lleva a Brasil. Este último, que capacitou mais de mil agentes de viagem da Argentina, Paraguai e Uruguai, fortaleceu as conexões com esses países e resultou em um impulso notável nas vendas, particularmente nos voos da operadora que ligam Buenos Aires a Maceió, bem como a outras regiões do Brasil.

Promoção global: expondo a beleza de Maceió para o mundo

Além desses esforços, a Prefeitura de Maceió historicamente investiu em iniciativas promocionais em cidades cosmopolitas como Barcelona, Madrid, Paris e, mais recentemente, Nova York, na famosa Times Square.

Dessa forma, os encantos turísticos de Maceió ganharam exposição através de mídias out-of-home (OOH) e digital out-of-home (DOOH), utilizando painéis digitais e mobiliário urbano em ruas, avenidas e espaços públicos dessas cidades vibrantes.

Depoimento do Secretário de Turismo de Maceió



Eduardo Monteiro, o secretário de Turismo de Maceió, ressalta a importância crucial de todas essas iniciativas no impulsionamento do status da cidade. Em suma, ele enfatiza que a visão estratégica e inovadora da administração do prefeito JHC tem gerado resultados positivos para o destino de Maceió.

Além disso, Monteiro destaca que essas ações combinadas colocaram Maceió em um lugar de destaque nas vitrines das principais operadoras turísticas do país, além de elevar a cidade ao posto de destino mais procurado entre as opções nacionais. Agora, com essa visibilidade internacional conquistada, Maceió não só é bem avaliada, mas também encontra-se firmemente posicionada no cenário global do turismo.

Ampliando a visibilidade com estratégias eficientes

De modo geral, a Prefeitura de Maceió tem investido em estratégias de mídia altamente eficazes para ampliar a visibilidade da cidade por meio de diversos canais de promoção. Ao passo que, simultaneamente, reforçou as opções de voos para Maceió.

Desse modo, para a próxima alta temporada, está prevista a introdução de quase 40 voos fretados em colaboração com parceiros como Azul, CVC, Viagens Promo, entre outros. Esses esforços são financiados pela própria Prefeitura e possibilitam uma divulgação abrangente de Maceió, alcançando potenciais visitantes tanto a nível nacional quanto internacional.

O futuro brilhante de Maceió no cenário do turismo atual

Em linhas gerais, o notável crescimento do turismo internacional em Maceió é um testemunho da visão estratégica e colaborações eficazes da Prefeitura local com parceiros do setor de turismo. Visto que a cidade, que passou a ocupar o centro das atenções globais, construiu uma presença significativa em feiras e eventos nacionais e internacionais, além de empreender esforços promocionais em metrópoles renomadas.

Certamente, com essa trajetória ascendente, Maceió está solidamente posicionada como um dos destinos turísticos mais atrativos e procurados, não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional.