Cielo anuncia MIL oportunidades para diversas especialidades

Novas vagas de emprego estão na praça. Dessa vez, a Cielo oferta o total de mil vagas para diversos cargos. A empresa de pagamentos está em busca de novos talentos na área de vendas.

Os esclarecimentos vieram através do vice-presidente financeiro da Cielo, Filipe Oliveira, que busca aumentar a presença de Cielo no varejo.

As contratações serão realizadas por meio de algumas etapas. Inicialmente, será realizado 400 novas contratações. Atualmente, o grupo de vendas conta com 2.500 colaboradores e Oliveira prevê que os investimentos em contratações terão impacto nos próximos meses.

Estanislau Bassols, presidente-executivo da Cielo, disse ainda que de abril a junho houve um ponto de virada para a empresa, o que motivou uma transformação e a retomada de investimentos.

Os aprovados serão distribuídos para o Banco do Brasil e Bradesco, acionistas maiores da Cielo. Neste mês de agosto estão abertas 89 vagas e as mil oportunidades serão concedidas de forma gradativa.

Atualmente, as 89 vagas são tanto para trabalho remoto quando presencial, nas cidades de Barueri/SP, Campo Grande/MS, Duque de Caxias/RJ, Goiânia/GO, Manaus/AM, Maringá/PR, Natal/RN, Ponta Grossa/PR, Porto Alegre/RS, Natal/RN, São Paulo/SP, Teresina/PI, Vitória/ES e Vitória da Conquista/BA.

Os interessados deverão se inscrever através site de vagas da Cielo e preencher os requisitos de cada vaga. É importante pontuar que a maioria das vagas são para T.I.

Além da remuneração, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

O banco Santander anuncia processo seletivo com 200 vagas para várias áreas. A oportunidade é para atuação por meio de trabalho híbrido.

As vagas são para estágio no banco Santander. Diante disso, os interessados precisam estar inseridos nos requisitos do programa. As regras incluem estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, seja em curso tecnólogo ou de graduação, ter conhecimentos intermediários no Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint), possuir boas habilidades de comunicação e relacionamento, ser proativo e estar disponível para estagiar 6 horas por dia, seguindo o modelo de trabalho híbrido.

Vale lembrar que a inscrição poderá ser feita até 18 de agosto por meio do Programa de Estágio Santander 2023 através do site oficial. As vagas são para São Paulo.

Vagas Santander

Ao todo são 200 vagas para Santander para áreas como gestão de fundos, ESG, especialista em portfólio, tecnologia, marketing, estratégia, riscos & compliance, operações, inteligência de mercado, comercial, produtos, financeiro e business intelligence.

A atuação será em áreas de Private Banking e Asset Management. A primeira área tem foco em oferecer soluções bancárias e financeiras para clientes Pessoas Físicas, enquanto a segunda área está voltada para a Gestora Global, que é a maior do Brasil, com um patrimônio de R$ 306 bilhões sob sua gestão.

Como mencionado, o modelo de trabalho será híbrido com três dias presencial. Vale lembrar que os aprovados receberão benefícios, como bolsa-auxílio compatível com o mercado, recesso, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e participação no programa de desenvolvimento – Academia Santander.

