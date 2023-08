Ciência explica qual tipo de exercício dá resultado mais rápido

Quem disse que é preciso passar horas intermináveis na academia para fortalecer os músculos? Uma pesquisa publicada no Jornal Europeu de Fisiologia Aplicada revela que a chave para resultados mais rápidos está em se concentrar nos exercícios certos, mesmo que eles sejam limitados em termos de repetições, técnica e tempo.

De acordo com os pesquisadores, podemos otimizar o tempo dedicado ao exercício ao nos concentrarmos nas contrações musculares excêntricas. E o melhor de tudo: obter resultados significativos.

O Poder dos Exercícios Excêntricos

Os exercícios excêntricos são definidos como qualquer atividade em que você alonga os músculos sob resistência. Por exemplo, ao baixar os halteres de maneira controlada após levantá-los, você está realizando um exercício excêntrico.

Por outro lado, quando levantamos um peso, estamos contraindo os músculos do braço. Esse movimento é chamado de exercício concêntrico.

O estudo destaca que estender os músculos é, em muitos aspectos, a parte mais eficaz do exercício. Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram quatro grupos de pessoas: 14 praticantes de exercícios concêntricos, 14 praticantes de exercícios excêntricos, 14 praticantes de exercícios concêntrico-excêntricos e 11 pessoas que não praticavam nenhum tipo de exercício.

Durante cinco semanas, os participantes realizaram as rotinas de exercícios duas vezes por semana, com 3 séries de 10 repetições cada. Os resultados foram surpreendentes.

Segundo Ken Nosaka, um dos autores do estudo, o treinamento com foco excêntrico permite uma melhor otimização do tempo e uma eficiência incrível. Ele ressalta que, com uma pequena quantidade de exercícios diários, é possível alcançar resultados significativos, sem a necessidade de frequentar uma academia. Os exercícios excêntricos podem ser facilmente incorporados à rotina diária.

Os Benefícios dos Exercícios Excêntricos



Os exercícios excêntricos trazem uma série de benefícios, tanto para atletas profissionais quanto para pessoas comuns que desejam melhorar sua forma física. Vamos explorar alguns desses benefícios:

1. Aumento da Força Muscular

Os exercícios excêntricos são altamente eficazes para aumentar a força muscular. Durante a fase excêntrica do movimento, em que os músculos estão se alongando sob tensão, ocorre um maior recrutamento de fibras musculares. Isso leva a um aumento significativo da força ao longo do tempo.

2. Prevenção de Lesões

Os exercícios excêntricos desempenham um papel importante na prevenção de lesões. Ao fortalecer os músculos de forma excêntrica, você adquire maior resistência e estabilidade nas articulações, reduzindo o risco de lesões durante atividades físicas.

3. Melhora do Desempenho Esportivo

Atletas de diversas modalidades têm se beneficiado dos exercícios excêntricos para melhorar seu desempenho esportivo. O treinamento excêntrico ajuda a aumentar a potência muscular e a resistência, permitindo que os atletas se destaquem em suas respectivas áreas.

4. Reabilitação de Lesões

Os exercícios excêntricos também são amplamente utilizados na reabilitação de lesões musculares e tendinosas. Eles ajudam a fortalecer os músculos de forma controlada, acelerando o processo de recuperação e reduzindo o tempo de reabilitação.

5. Melhora da Composição Corporal

Além de fortalecer os músculos, os exercícios excêntricos também podem contribuir para a melhora da composição corporal. Eles promovem o aumento da massa muscular magra e a redução da gordura corporal, resultando em um corpo mais tonificado e definido.

Como Incorporar os Exercícios Excêntricos na Rotina Diária

Agora que você conhece os benefícios dos exercícios excêntricos, é hora de descobrir como incorporá-los à sua rotina diária. Aqui estão algumas dicas para começar:

Consulte um profissional: Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é importante consultar um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Eles podem avaliar sua condição física e orientar sobre os exercícios mais adequados para você. Comece devagar: Se você é iniciante ou está retornando aos exercícios após um período de inatividade, comece com cargas leves e aumente gradualmente a intensidade. Isso ajudará a evitar lesões e permitirá que seu corpo se adapte aos novos estímulos. Varie os exercícios: Para obter melhores resultados, é importante variar os exercícios excêntricos. Experimente diferentes movimentos e utilize diferentes equipamentos, como halteres, elásticos e máquinas de musculação. Mantenha a técnica correta: A técnica correta é essencial para obter os benefícios dos exercícios excêntricos e evitar lesões. Certifique-se de executar os movimentos de forma controlada e mantenha uma postura adequada durante todo o exercício. Descanse e se recupere: Assim como em qualquer programa de exercícios, é importante dar tempo ao seu corpo para descansar e se recuperar. Permita um intervalo adequado entre as sessões de treinamento e ouça os sinais do seu corpo.

Recorra a ajuda de um Profissonal

Os exercícios excêntricos são uma estratégia eficaz para obter resultados mais rápidos e eficientes. Ao se concentrar nas contrações musculares excêntricas, é possível fortalecer os músculos e alcançar uma série de benefícios, desde o aumento da força até a prevenção de lesões.

Lembre-se de que os exercícios excêntricos devem ser incorporados de forma adequada e segura à sua rotina diária. Consulte um profissional de educação física para obter orientação personalizada e comece a desfrutar dos resultados surpreendentes que os exercícios excêntricos podem proporcionar. Invista em sua saúde e bem-estar através do poder do exercício!