A Inteligência Artificial e suas aplicações têm sido bastante discutidas nos últimos tempos. Os robôs de chatbot se tornaram conhecidos em todo o mundo depois do lançamento do famoso ChatGPT, que responde às perguntas dos usuários como se fosse um ser humano. Em muitos casos, ele se parece mesmo com uma pessoa.

Todavia, a tecnologia de Inteligência Artificial se tornou comum na rotina de muitas pessoas, em seu dia a dia, seja por questões profissionais ou ainda, pessoais. Esses sistemas acabam por absorver inúmeras informações, uma grande base de dados, que são utilizados em suas respostas, se parecendo com um humano.

Analogamente, muitas pessoas já devem ter visto alguns filmes de ficção científica no qual uma máquina adquire consciência e passa a se portar como se fosse uma pessoa. Como a Inteligência Artificial possui características humanas, uma questão vem sendo discutida, será que esses robôs possuem uma consciência própria?

A princípio, um grupo de cerca de 19 cientistas dos Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Canadá, França e Austrália, publicou um relatório relacionado a uma pesquisa sobre a consciência em sistemas de Inteligência Artificial. Alguns especialistas em tecnologia, já disseram que os robôs podem ter uma leve consciência.

Inteligência Artificial

Ademais, é importante observar que no estudo realizado pelos 19 pesquisadores, eles constataram que os sistemas de Inteligência Artificial atuais não apresentam uma consciência própria. Em seu relatório entregue no dia 22 de agosto, entretanto, eles buscaram por abordagens futuras, de outros estudos relativos a essa questão.

Um dos cientistas líder que atua junto com a OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, falou sobre essa característica dos sistemas de Inteligência Artificial e observou que eles possuem sim uma leve consciência. Vale ressaltar que há um tempo atrás houve a demissão de um cientista do Google depois de dizer que o LaMDA estava consciente.

Analogamente, o LaMDA é um sistema de Inteligência Artificial precursor do chatbot Bard, do Google. Os autores do relatório Consciência na Inteligência Artificial: Insights da Ciência da Consciência, depois de realizarem uma análise minuciosa de inúmeras teorias, concluíram que a tecnologia, pelo menos atual, não é consciente.H

ouve através do estudo, um delineamento sobre como os futuros pesquisadores deveriam atuar. Patrick Butlin, um dos cientistas autores do relatório diz que “Nossa análise sugere que nenhum sistema de IA atual é consciente, mas também sugere que não há barreiras técnicas óbvias para construir sistemas de IA que satisfaçam esses indicadores”.



Relatório sobre a Inteligência Artificial

Desse modo, os pesquisadores apresentaram seis indicadores, relacionados a teorias de consciência, como a Teoria do Processamento Recorrente. Ela diz que o cérebro processa as informações através de circuitos de retroalimentação. Eles são utilizados para que o cérebro se adapte e tome certos tipos de decisões.

Esse comportamento relativo a vários tipos de interações é importante para que memórias se formem, e para que o cérebro adquira outros conhecimentos. O relatório apresentado pelos cientistas também considerou a Teoria da Ordem Superior. Alguns especialistas a resumem como, a consciência de estar consciente.

Patrick Butlin, sobre o relatório apresentado e seus indicadores, afirma que “Teorias de ordem superior se distinguem das outras pela ênfase que colocam na ideia de que, para um estado mental estar consciente, o sujeito deve estar ciente de estar nesse estado mental, e a maneira como propõem explicar essa consciência”.

Um outro indicador utilizado na análise sobre a Inteligência Artificial é a Teoria de Trabalho Global. Em síntese, ela diz que é possível alcançar a consciência no momento em que os dados e informações se tornam acessíveis no cérebro. Elas estariam contidas em um centro global disponível para vários processos cognitivos internos.

Consciência das máquinas

Patrick Butlin afirma que as ferramentas recomendadas para deter a consciência, ofereceram um ótimo método para avaliar se os sistemas de Inteligência Artificial são conscientes. Ele diz que os cientistas publicaram o relatório devido ao fato de que eles levam a sério essa possibilidade, principalmente em relação ao futuro.

Em conclusão, os cientistas acreditam que em um futuro próximo os sistemas de Inteligência Artificial terão sim uma certa consciência. Sendo assim, essa perspectiva apresenta algumas questões morais e sociais bastante profundas. Espera-se, dessa forma, que as pesquisas sobre o assunto continuem.