CIN é um DOCUMENTO OBRIGATÓRIO que POUCOS conhecem

Uma revolução no campo dos documentos oficiais está causando alvoroço em todo o país. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, propõe unir os registros oficiais e também disponibilizar uma versão eletrônica.

Se você está curioso para descobrir quais estados já estão concedendo a nova identidade – CIN – continue lendo. Assim, verá que maneira ela pode simplificar e tornar mais segura a sua rotina.

Como adquirir a CIN?

O Governo Federal revelou no ano de 2022, por meio do Decreto de número 10.977, a introdução da Carteira de Identidade Nacional, ou CIN. Esta documentação tem como finalidade consolidar os registros, utilizando o número do Cadastro de Indivíduos Físicos (CPF) como um marcador exclusivo e válido em todo o território nacional, substituindo, assim, o Registro Geral (RG).

A inovação, além de reduzir a quantidade de papéis que os cidadãos precisam portar, também oferece uma série de outras vantagens. Um dos pontos mais notáveis é a versão digital do documento, acessível por meio de dispositivos móveis e autenticada por um QR Code disponibilizado no aplicativo correspondente.

Até o presente momento, a implementação da nova carteira de identidade está ocorrendo de maneira progressiva, ou seja, ainda não está acessível para todos os indivíduos do país. De acordo com os dados disponíveis, a expectativa é que até o desfecho do ano, todos os estados brasileiros estejam emitindo a CIN.

No presente momento, somente 12 unidades federativas – incluindo Acre, Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina – possuem a capacidade de fornecer esta versão digitalizada do documento.

Demais instruções para tirar o CIN

Se você habita em um dos estados onde a CIN já está sendo emitida e tem o desejo de usufruir desta inovação, o procedimento é bastante claro. É necessário se dirigir até o órgão competente em seu estado, apresentando uma certidão de nascimento ou de casamento, no caso de estar casado.



Posteriormente a isso, o cidadão receberá diretrizes sobre como prosseguir e será informado a respeito do prazo para a obtenção do documento. Uma vez com a versão impressa da CIN, o indivíduo tem a possibilidade de fazer o download gratuito da versão digital por meio do aplicativo do governo, disponível tanto para Android quanto para iOS. É importante salientar que a taxa para a emissão do documento pode variar conforme o estado.

Segurança do documento

Um aspecto de grande relevância que não pode ser negligenciado é o fator segurança. A recente CIN está equipada com a tecnologia blockchain, o que proporciona uma camada extra de proteção contra modificações indevidas dos dados e potenciais ataques virtuais.

A CIN não é apenas um documento com a finalidade de simplificar a vida do cidadão ao reduzir a quantidade de documentos que ele precisa portar. Ela representa também um passo em direção à modernização e à segurança de informações, permitindo que os brasileiros tenham um meio mais prático e seguro de confirmar a sua identidade.

Com a progressiva ampliação deste serviço para todos os estados, a tendência é que um número cada vez maior de indivíduos tenha acesso a esta inovação. Dessa forma, concretiza-se o conceito de documento unificado em todo o Brasil.

Já dá para tirar o novo RG digital?

A atualização do Registro Geral (RG), que progressivamente substituirá o RG anterior e cuja implementação teve início em 2022, já está acessível para emissão em 12 estados do Brasil. Os demais estados têm até 6 de novembro para iniciar a emissão do novo documento. Atualmente, os estados que já estão emitindo o CIN são: