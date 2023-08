Cincinnati Bengals anuncia retorno de Joe Burrow após lesão na panturrilha

Tmaior enredo indo para a temporada regular de 2023 para o Cincinnati Bengals gira em torno do quarterback da franquia.

Duas semanas atrás, Joe Burrow sofreu uma distensão na panturrilha na prática que disparou os alarmes em Cincinnati. Quando isso aconteceu, o treinador principal Zac Taylor deu uma atualização vaga, dizendo que o quarterback sentiria falta”diversas semanas“.

Com esse cronograma ambíguo em mente, Burrow deve estar pronto para um retorno perto da semana 1, mas não é um dado adquirido. Na sexta-feira, porém, antes do primeiro jogo da pré-temporada do Bengals contra o Green Bay Packersa equipe compartilhou uma foto que deu esperança aos fãs.

Não agora… mas em breve

Como o treinador principal, o cargo era vago e aberto a interpretações. O fato de Burrow estar fazendo exercícios antes do jogo é certamente um bom sinal de que sua distensão na panturrilha não era grave.

Burrow também foi visto correndo de lado a lado, mas não estava exatamente correndo. Ainda assim, ele correndo apenas duas semanas após a lesão – e sem manga na perna – deve ser considerado uma boa notícia.

Grandes esperanças para 2023

Burrow e os Bengals têm grandes expectativas para a próxima temporada. Eles fizeram costas com costas Campeonato AFC jogos, ganhando um deles, mas ficando aquém no Super Bowl.

Burrow terminou em 4º na votação de MVP na última temporada depois de ser nomeado o Jogador do Ano de Retorno em 2021. Ele está em uma trajetória incrível, com apenas lesões aparentemente sendo capazes de detê-lo.