CJ Stroud suporta o momento de ‘bem-vindo à NFL’ na abertura do Texans no Patriots

Houston Texans quarterback CJ Stroud fez sua estreia na pré-temporada na noite de quinta-feira contra o Patriotas da Nova Inglaterra no Gilette Stadium e instantaneamente recebeu um “bem-vindo ao NFL” momento.

Stroud, 21, jogou apenas 11 snaps e dois deles tiveram resultados terríveis. Ele interceptou na primeira tacada da disputa e foi demitido logo depois em uma terceira descida.

A segunda escolha geral do draft completou duas das quatro tentativas de passe para apenas 13 jardas em um par de drives. Ele também correu duas vezes por seis jardas.

Sua interceptação acabou levando a um field goal de 44 jardas do kicker do Patriots. Nick Foles para Houston perder por 3-0.

Stroud teve sorte de seu time assumir a liderança antes do intervalo com Davis Mills sob o centro.

Tank Dell faz captura incrível para os texanos

wide receiver texanos Tanque Dell fez uma pegada incrível na end zone pouco antes do intervalo.

Ele não conseguiu segurar a bola no início e se beneficiou de um golpe de sorte na perna, eventualmente ganhando o controle.

O touchdown e o ponto extra colocaram os texanos em 7–3 no intervalo, apesar do fraco desempenho de Stroud.

Stroud não terá mais ação, já que o jogo está no segundo tempo com o Houston vencendo por 13 a 3 no placar.