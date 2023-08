O lendário empresário faleceu em sua casa em Los Angeles no domingo, de acordo com uma declaração de seus filhos, nicole dar Alexandre assim como seu genro, co-CEO da Netflix Ted Sarandos .

Clarence fez movimentos na indústria por décadas… intermediando a venda da Stax Records, tornando-se presidente do conselho da Motown Records e sendo introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 2021.