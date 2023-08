Claro ABRE PROGRAMA DE ESTÁGIO com mais de 50 VAGAS

A Claro, empresa que faz parte de um dos maiores grupos de telecomunicações do mundo, a América Móvil, está com algumas vagas de emprego abertas. Isto é, caso você esteja querendo entrar em uma empresa gigante no mercado, vale a pena conferir mais detalhes sobre o processo seletivo.

Dito isso, antes de falar mais a fundo sobre o programa, vale frisar que ele está aberto para estudantes de diversas áreas de graduação, como:

Design;

Design Gráfico;

Marketing;

Música;

Publicidade e Propaganda;

Rádio, TV e Internet;

Comunicação e Marketing;

Comunicação Social;

Ciências Contábeis;

Administração;

Engenharia;

Ciência da Computação,

Direito;

Tecnologia da Informação.

Mais sobre o Programa de Trainee

Contando um pouco mais a respeito do programa, é válido frisar que é feito para que você se desenvolva já colocando a “mão na massa”, assim como na missão da Claro: “Conectar para uma vida mais divertida e produtiva”. Será um ambiente dinâmico, com muitas trocas e aprendizados.

Logo de início, os estagiários viverão um período de onboarding com diversas capacitações sobre o negócio, desenvolvimento de competências, acesso ao Hub de Formação e ainda terão a oportunidade de participar de um Programa de Mentoria, com duração de 6 meses, feito especialmente para os estagiários.

Ademais, o programa tem duração de 12 meses, incluindo job rotation para que os trainees vivenciem experiências importantes em várias áreas escolhidas de acordo com a necessidade de cada negócio. Além disso, durante os meses, os participantes terão mentoria individual com executivos do banco, para apoiar a construção da carreira.

Conheça alguns dos benefícios disponíveis:

Bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil;

Seguro de vida;

Auxílio para transporte;

Plano de saúde (extensível aos dependentes);

Plano odontológico;

Vale-refeição;

Combo Colaborador, que proporciona um desconto de 30% nos serviços de TV, Telefone Fixo e Internet Fixa e Móvel.



Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do programa de trainee via 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) você confere os prazos e mais detalhes.

Sendo assim, para não perder nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!