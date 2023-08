Clássico da Open Cup: Messi assiste 2 gols enquanto o Inter Miami completa uma reviravolta épica na semifinal

Lionel Messi fez duas assistências e converteu um pênalti como Inter Miami recuperou de uma desvantagem de dois gols e venceu MLS-principal Cincinnati 5-4 nos pênaltis em um Copa Aberta dos EUA semifinal na noite de quarta-feira.

Cincinnati saltou para uma vantagem de 2 a 0 antes Messi definir um par de metas por Leonardo Campanaempatando o jogo em 2. Miami avançou quando José Martinez marcou aos três minutos do primeiro período extra, mas Cincinnati empatou o jogo em 3 quando Yuya Kubo marcou aos 114 minutos, forçando pênaltis.

Drama de tiroteio

Messi fez Miami‘s primeira tentativa nos pênaltis, e ambas as equipes foram perfeitas em quatro rounds. Garças goleiro Drake Callender salvou Nick Hagglundchute no quinto round, e Benjamim Cremaschi fez seu PK para mandar Miami para mais uma final de torneio.

Miami avançou para enfrentar o vencedor da semifinal de quarta-feira entre Houston e Lago salgado na final em 27 de setembro.

Sem gols para Messi, mas com papel fundamental no rali

Messi ficou sem gols pela primeira vez desde que ingressou Inter Miami no final de julho. Sua primeira assistência no jogo foi em cobrança de falta aos 68 minutos para cortar Miamio déficit para 2-1. Ele fez um longo cruzamento na área para preparar CampanaO segundo gol de cabeça que levou o jogo para a prorrogação.

O sete vezes bola de Ouro vencedor que liderou Argentina para o Copa do Mundo coroa no ano passado, marcou 10 gols em seus primeiros sete jogos com Miamilevando a equipe para o Taça das Ligas título. Ele está pronto para fazer o seu Liga Principal de Futebol estreia sábado no Red Bulls de Nova York.

Luciano Costa e Brandon Vázquez marcou os dois primeiros gols do Cincinnati.

Cincinnati conseguiu uma vantagem de 1 a 0 no início do primeiro tempo, com um belo movimento de Costaseu camisa 10 e capitão argentino, que marcou seu 14º gol em todas as competições nesta temporada com uma cabeçada de Aaron Boupendza.

Vázqueza Seleção dos EUA atacante, dobrou a vantagem do Cincinnati aos 53 minutos com um laser de fora da área, após cruzamento rasteiro do ex- Atletico Madrid e Colômbia defensor internacional santiago árias.