Classificações libra por libra do MMA: Sean O’Malley salta para a elite, mas quão alto ele deveria estar?

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Com UFC 292 nos livros, como as últimas semanas afetaram o cenário global libra por libra? Vamos dar uma olhada.

Luta de MMA

Senhoras e senhores, bem-vindos à Era Suga.

Sim, é o mundo de Sean O’Malley e estamos todos vivendo nele depois que a reviravolta sísmica do UFC 292 remodelou o cenário peso por peso. O novo campeão peso galo estreou este mês como o 8º lutador do mundo, após nocautear Aljamain Sterling em Boston – um resultado impressionante que fez Sterling cair para o 14º lugar. As opiniões sobre O’Malley ainda parecem variar: “Suga” obteve votos de libra por libra tão alto quanto o 7º e o 14º lugar em nosso painel de classificação de oito pessoas, mas de qualquer forma, não há mais como negar o talento da nova estrela em ascensão do UFC. E aos 28 anos, O’Malley pode estar apenas começando. Será que uma classificação entre os 5 primeiros libra por libra está em seu futuro?

Olhando para o futuro, todos os olhos em breve se voltarão para um dos porta-estandartes do ranking peso por peso, quando o número 4 Israel Adesanya retornar à ação em 10 de setembro para defender seu título dos médios do UFC contra Sean Strickland em Sydney, Austrália. . Strickland conseguirá superar a reviravolta ou servirá como um mero aperitivo para o eventual prato principal Adesanya vs. Dricus Du Plessis que permanece no horizonte?

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Sean O’Malley derrotou. Nº 6 Aljamain Sterling

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Israel Adesanya x Sean Strickland (UFC 293, 10 de setembro), Nº 12 Max Holloway x Chan Sung Jung (UFC Singapura, 26 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Brandon Moreno (5), Vadim Nemkov (4), Johnny Eblen (4), Robert Whittaker (3), Merab Dvalishvili (2), Jamahal Hill (2), AJ McKee (2), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Colby Covington (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1)

Luta de MMA

Zhang Weili tem um trabalho difícil para ela.

Depois de encerrar uma das defesas de título mais desiguais estatisticamente da história do UFC contra Amanda Lemos no UFC 292, a número 1 peso por peso feminino já se vê diante de uma tarefa difícil: duas candidatas entre os 10 primeiros colocados lutando contra o peso. por sua chance no trono. Sim, com a nova nº 8 Tatiana Suarez se juntando ao nº 10 Yan Xiaonan em companhia de elite este mês após uma vitória dominante sobre Jessica Andrade, a perseguição começou oficialmente em 115 libras. A grande questão agora é: qual direção o UFC irá tomar? Será que um megaevento China vs. China no segundo país mais populoso do mundo é demasiado lucrativo para ser deixado de lado, ou será que a promoção irá atacar enquanto o ferro está finalmente quente com o frequentemente ferido Suárez?

Enquanto isso, o próximo ciclo de classificação gira em torno dos pesos mosca, com quatro grandes nomes retornando à ação: a 5ª Erin Blanchfield contra a 16ª Taila Santos em um potencial eliminador do título, e a 7ª Rose Namajunas contra a 17ª. Manon Fiorot em uma tão esperada estreia na divisão para Namajunas.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Zhang Weili derrotou. Nº 20 Amanda Lemos, Nº 9 Larissa Pacheco venceu. Olena Kolesnyk, nº 14 (empatada) Tatiana Suarez derrotou. Nº 12 Jéssica Andrade

Próximas lutas com lutadores classificados: Não. 5Erin Blanchfield derrotou. Não. 16 Taila Santos (UFC Cingapura, 26 de agosto), no. 7 Rose Namajunas vs. Não. 17 Manon Fiorot (UFC Paris, 2 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Ketlen Vieira (3), Lauren Murphy (2), Katlyn Chookagian (2), Virna Jandiroba (2), Irene Aldana (1), Maycee Barber (1), Marina Rodriguez (1), Juliana Velasquez (1).

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.