Clicksign ABRE VAGAS em formato HOME OFFICE; Confira!

A Clicksign, primeira empresa de assinatura eletrônica no Brasil, cujas soluções são ideais para quem deseja reduzir os custos e agilizar a assinatura de documentos, está com alguns postos de trabalho vagos neste momento. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Customer Service (Vaga afirmativa para PCD) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analytics Engineer – Trabalho Remoto – Efetivo;

Gerente de Estratégia de Marca e Conteúdo – Trabalho Remoto – Efetivo;

Key Account Executive Enterprise – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Trabalho Remoto – Banco de Talentos.

Mais sobre a Clicksign

Sobre a Clicksign, é interessante deixar claro que a empresa permite que, de qualquer local, por meio de um dispositivo com acesso à internet, os clientes possam fazer uma assinatura em menos de 1 minuto.

Pela sua plataforma, pode-se assinar documentos com ou sem certificado digital, de acordo com as necessidades dos clientes. Pois utiliza as mais avançadas tecnologias para prover maior segurança e validade jurídica aos documentos assinados. Não à toa, a Clicksign opera em conformidade com a legislação brasileira e atende pessoas físicas, empresas, terceiro setor e Poder Público.

Por fim, nos tempos atuais, a assinatura digital é algo completamente indispensável. Isto é, trata-se de um ato revolucionário na esfera mercadológica, não apenas por ser mais um dos recursos em que milhares de empresas e comércios independentes podem usufruir, mas muito por agregar vantagens a todos os envolvidos.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo?



