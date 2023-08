Clima de FESTA! Minha Casa, Minha vida vai disponibilizar NOVAS UNIDADES POPULARES; Confira!

O Programa Minha Casa, Minha Vida é uma iniciativa de habitação federal pioneira no Brasil, lançada em março de 2009 pelo então Governo Lula. Seu principal propósito é enfrentar o déficit habitacional no país, proporcionando a milhões de famílias de baixa renda a oportunidade de adquirir moradias dignas e acessíveis.

Vale ressaltar que durante o mandato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a iniciativa foi substituída pelo programa Minha Casa Verde e Amarelo, todavia, as mudanças implementadas refletiram em maior dificuldades, principalmente para famílias de baixa renda, na obtenção de suas moradias.

Ademais, o contexto da pandemia e a crise econômica fizeram com que o sonho da casa própria parecesse muito distante para muitas pessoas.

Porém, com a retomada do governo do presidente Lula, o Minha Casa, Minha Vida, foi retomado. Desde o seu relançamento inúmeras mudanças foram feitas a fim de contemplar um maior número de brasileiros. Além disso as condições para os financiamentos foram revisadas e ainda mais facilitadas.

Agora, para ampliar ainda mais seu impacto, o Governo decidiu ceder três imóveis federais localizados estrategicamente em São Paulo, Vitória e Manaus para a utilização específica do programa Minha Casa Minha Vida Entidades

Essa medida permitirá a transformação desses imóveis em moradias populares, atendendo diretamente às necessidades das comunidades locais.

Ao todo, esses edifícios têm potencial para serem convertidos em 291 unidades habitacionais, o que representa um avanço significativo na redução do déficit habitacional nessas regiões.

Enfim, quer saber mais sobre essa iniciativa e conferir se você pode participar da seleção para essas novas unidades habitacionais populares? Vem com a gente nessa leitura!

Antes de tudo, entenda o objetivo do Minha Casa, Minha Vida Entidades



O objetivo primordial do mais recente programa, de acordo com as declarações oficiais do Ministério, é dedicar-se ao atendimento das necessidades sociais, especialmente ao disponibilizar propriedades que atualmente se encontram em uma situação indefinida.

Isso abrange diversas categorias de imóveis. Como por exemplo, áreas urbanas desocupadas, edifícios abandonados ou ocupados, conjuntos habitacionais ocupados por famílias que não possuem a titularidade formal. Bem como, núcleos urbanos informais, incluindo favelas, tanto com infraestrutura quanto sem.

Assim, com a implementação do Minha Casa, Minha Vida Entidade, o governo busca otimizar o uso do espaço urbano. Além disso, visa-se promover uma distribuição mais justa dos recursos habitacionais disponíveis, reduzindo assim, o déficit habitacional.

Ademais, a iniciativa também busca combater o crescimento desordenado das cidades. Promovendo assim a regularização de áreas ocupadas de forma informal e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano.

Isso cria um ambiente participativo, onde os beneficiários são ativamente envolvidos na busca de melhores soluções para suas necessidades específicas.

Como funciona essa modalidade do Minha Casa, Minha Vida?

Em 13 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um novo programa habitacional com o objetivo de fornecer financiamento subsidiado a famílias organizadas por entidades privadas sem fins lucrativos.

Esse programa, chamado Minha Casa, Minha Vida Entidades, visa permitir que as famílias construam suas próprias moradias urbanas usando recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Ao contrário do Minha Casa, Minha Vida “tradicional”, que lida diretamente com grandes empresas de construção civil e pode incorrer em custos adicionais de comercialização, o MCMV Entidades concentra-se na qualidade da construção.

Por não haver foco em lucro, cada unidade habitacional pode ter uma redução de até 30% em seu valor final.

Além disso, outros ministérios estarão envolvidos na gestão do programa, e haverá instâncias regionais de participação social para receber demandas de governos estaduais, prefeituras e entidades da sociedade civil.

Órgãos federais, como Ipea, IBGE e Caixa Econômica Federal, também serão mobilizados para apoiar a iniciativa.

Quem pode participar e caraterísticas gerais da modalidade

Confira abaixo as especificações de participação do Minha Casa, Minha Vida Entidades:

Público-alvo: O programa destina-se a famílias cuja renda familiar bruta mensal seja de até R$ 2,64 mil;

Organização Associativa: As famílias devem estar organizadas sob a forma associativa para serem elegíveis ao programa;

Limite de Renda: É admitido que a renda mensal bruta das famílias seja limitada a R$ 4,4 mil;

Restrição de Atendimento: O limite de renda vale para até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento;

Subsídio para Renda até R$ 1.800,00: Famílias com essa renda mensal bruta podem receber um subsídio de até 90% do valor do imóvel desejado;

Financiamento do Valor Restante: Os 10% restantes do valor do imóvel podem ser divididos em até 120 meses (10 anos);

Faixa de Parcelas: A parcela mínima é de R$ 80,00 e a máxima é de R$ 270,00.