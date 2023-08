Clínica Florence CONTRATA Enfermeiro(a), Auxiliar e mais!

A Clínica Florence, o 1° hospital de transição de cuidados do Nordeste, que oferece atendimento a pacientes em reabilitação e cuidados paliativos, está contratando novos colaboradores nos estados de Pernambuco e da Bahia. Quer dizer, caso você esteja em busca de um novo emprego, veja a lista abaixo:

Agente de Higienização – Recife – PE – Efetivo;

Agente de Atendimento – Recife – PE – Efetivo;

Analista de Suprimentos (COMPRAS) – Recife – PE – Efetivo;

Assistente de Suprimentos (COMPRAS) – Salvador – BA – Temporário;

Auxiliar Administrativo (HOSPITALAR) – Recife – PE – Efetivo;

Comprador (a) – Recife – PE – Efetivo;

Cuidador (a) – Cadastro de Reserva – Recife – PE – Efetivo;

Enfermeiro (a) – Salvador – BA – Efetivo;

Enfermeiro (a) de Qualidade – Recife – PE – Efetivo: será responsável por coordenar os cuidados de um grupo de beneficiários de forma remota, utilizando uma plataforma digital de gerenciamento de cuidados;

Enfermeiro (a) Navegador – Recife – PE – Efetivo.

Mais sobre a Clínica Florence

Sobre a empresa, podemos frisar que a Clínica Florence é a rede atende pacientes para reabilitação intensiva e cuidados paliativos de fim de vida. Isto é, representa um marco no tratamento humanizado, com instalações projetadas para criar uma atmosfera mais pessoal e acolhedora, possibilitando maior interação entre o paciente e seus familiares.

Por isso, entre um ambiente com cuidados especializados ou com carinho e atenção, a Clínica Florence disponibiliza os dois. Por fim, a instituição busca pessoas motivadas, que se identificam com o seu propósito de cuidar, por meio de um cuidado centrado no paciente, com excelência, compaixão, dedicação e compromisso.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!