CM Punk Apoia Atores Marcantes, Veste Camisa SAG-AFTRA Para Tocar

CMFTR + SAG-AFTRA!

estrela AEW CM Punk mostrou grande apoio para os atores marcantes, arrasando com uma camiseta do Screen Actors Guild no ringue no AEW Collision no fim de semana.

A camisa de Punk diz … “SAG-AFTRA ON STRIKE”

O “Screen Actors Guild – Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio” é um sindicato americano que representa mais de 150 mil pessoas que trabalham na indústria do entretenimento, incluindo atores (de Tom Hanks a pequenos atores). eles têm esteve em greve desde 14 de julho.

Depois de fazer a declaração no ringue, CM Punk, nome do governo Phil Brooks, tem recebido algum ódio online.

Punk compartilhou uma captura de tela no Instagram onde um fã lhe enviou uma mensagem … “Você se tornou o que odeia”

A estrela do wrestling respondeu … “Eu me tornei o que odeio? Um membro da guilda / sindicato que se solidariza com os outros membros que lutam pelo que é certo. Vadia, eu me tornei o que AMO.”

Punk não é a única estrela do wrestling que tem as costas dos atores em greve. Superestrela da WWE Seth Rollins recentemente professou seu apoio durante uma conversa que tivemos com ele no LAX.



