CNH GRATUITA para Mulheres: inscrição até dia 27

Segundo um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito (Abramet), 80% dos mais de 2 milhões de habilitados que sofrem com a ansiedade ao volante são mulheres. Infelizmente, esse dado demonstra a persistência de estereótipos e preconceitos que têm prejudicado as mulheres no mundo da direção. Diante desse cenário, o Instituto Plano de Menina, com o apoio da Chevrolet, decidiu lançar uma campanha para ajudar mulheres a tirararem sua primeira CNH gratuita.

Como a CNH gratuita pode transformar vidas

A posse de uma carteira de motorista pode abrir muitas portas no mercado de trabalho e até criar novas oportunidades de renda. Além disso, dirigir é uma habilidade que promove uma grande sensação de independência.

Uma parceria de peso: a Chevrolet

Graças ao generoso patrocínio de 1 milhão de reais da Chevrolet , a primeira grande parceira na campanha “ELAS NA DIREÇÃO”, há inicialmente a capacidade de oferecer mais de 170 CNHs totalmente gratuitas para meninas de todo o Brasil! A quantidade de CNH liberada pode ser bem maior, em virtude de mais doações que podem ser recebidas pelo projeto.

Quem pode se beneficiar desta iniciativa

A campanha é voltada exclusivamente para mulheres (cis, trans e travestis) com mais de 18 anos que ainda não possuem uma CNH. Também é necessário que a candidata saiba escrever e possa comprovar seu endereço com uma conta de luz, telefone ou gás dos últimos três meses.

Como se inscrever para a CNH gratuita

Para se candidatar, as interessadas devem preencher um formulário online, onde serão solicitadas algumas informações pessoais. Além disso, será necessário responder a pergunta: “Por que deseja obter a primeira CNH e como estar ao volante pode ajudar a transformar sua vida ou a de sua família?”

As inscrições vão até 27 de agosto de 2023 ou até 10 mil cadastros.

Regulamento completo da seleção, aqui

Processo de seleção CNH Gratuita

Caso o número de inscrições exceda o número de CNHs gratuitas disponíveis, o Instituto Plano de Menina selecionará as candidatas com base nas histórias individuais. A preferência será dada àquelas cuja vida pessoal ou profissional poderá ser mais impactada pela obtenção da CNH gratuita.

Como ajudar

Se você quiser contribuir para esta causa, pode fazer uma doação de qualquer valor através deste link.

A CNH gratuita não é apenas uma permissão para dirigir – é uma ferramenta de empoderamento feminino. Ao fornecer às mulheres a oportunidade de tirar sua primeira habilitação gratuitamente, estamos ajudando a quebrar barreiras e a desafiar estereótipos prejudiciais. Vamos juntos neste movimento e ajudar a mudar a vida de centenas de garotas!