Co-capitão de briga de barco no Alabama diz que velejadores ameaçaram matá-lo

O co-capitão do barco do Alabama que entrou naquela luta épica com um grupo de velejadores brancos diz que os homens ameaçaram espancá-lo até a morte durante a confusão selvagem.

Damien Picketto co-capitão da balsa de passageiros Harriott 2 – e o homem que jogou o chapéu para o alto – disse à polícia que os velejadores que o atacaram o encheram de ameaças durante a batida nas docas, dizendo-lhe “Eu Vou te matar, filho da puta. Bata na sua bunda, filho da puta.

As alegações de Damien fazem parte de seu relato escrito do incidente, obtido pela primeira vez por NBC Newsonde conta à polícia o seu lado da história.

O co-capitão diz que os membros da tripulação do Harriott 2 pediram várias vezes ao pessoal do pontão para se mover porque estava atracado onde a balsa precisava pousar, e ele diz que os velejadores responderam mostrando o dedo do meio.



Damien diz que ele e um estivador foram para a costa e desamarraram o pontão, movendo-o “três passos para a direita” antes de amarrá-lo de volta ao cais para liberar espaço para o Harriott 2 … e foi quando ele reivindicou 2 dos velejadores correu até ele e gritou: “Não toque naquele barco filho da puta ou vamos bater em você.”

O co-capitão diz que os homens continuaram a ameaçá-los e, em seguida, o dono do barco do pontão – vestido com uma camisa cinza, shorts vermelhos e uma pala de sol – finalmente se aproximou e deu em seu rosto.



Damien diz que o cara que deu o primeiro soco foi “um cara branco, alto e velho” que o acertou no rosto… e ele diz que logo se viu sendo atacado de todos os ângulos, então ele começou a se defender e revidar.

O co-capitão não soube dizer à polícia quanto tempo durou a briga, explicando … “Agarrei um deles e segurei pela minha vida”.

Até agora, 4 pessoas foram indiciadas pela briga… Allen Todd23, e Zachary Shipman25, se entregaram Quarta-feira e foram acusados ​​de uma acusação de agressão de 3º grau.