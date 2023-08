BOSTON — Cody Gibson, finalista peso-galo da 31ª temporada de O ultimo lutador, prevê sua luta contra Brad Katona neste sábado no UFC 292 no media day de quarta-feira. Gibson fala sobre seu tempo no programa, não gostando muito de Katona e seu oponente sendo “chato”, suas impressões de Conor McGregor e Michael Chandler e muito mais.