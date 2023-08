Com dois gols de Bellingham, Real Madrid vence o Almeria

Real Madrid foram forçados a voltar por trás enquanto viajavam para o Power Horse Stadium em LaLiga EA Sports, eventualmente registrando uma vitória por 3-1 sobre o Almeria.

O jogo havia começado desastrosamente para os visitantes como seu ex-jogador, Sérgio Chegamarcou logo aos três minutos contra o goleiro substituto Andriy Lunin.

Depois de mais de uma década no Los Blancos, Arribas mudou-se para a Andaluzia no início deste mês e voltou para assombrar seu antigo clube, entrando furtivamente no segundo poste.

heroísmo de Bellingham

A vantagem durou apenas 16 minutos como internacional da Inglaterra Jude Bellingham provou ser uma ameaça real, colocando-se quase como um número nove às vezes.

Foi uma daquelas jogadas que o colocaram no lugar certo para trazer a bola para baixo e chutá-la para o fundo da rede do Almeria, auxiliado por um desvio feliz na construção e por permanecer apenas no lado.

Isso significava que o placar estava empatado no intervalo e ele voltaria a se colocar em uma posição perigosa após o intervalo.

Toni Kroos escolheu-o com um belo passe por cima e Bellingham acenou para a bola além Luís Maximiano para elevar sua contagem para a temporada para três.

Vinícius entrou em cena

O Real Madrid parecia confiante e desenfreado depois que Bellingham deu a liderança ao time, e o artilheiro se tornou provedor.

Desta vez, ele montou Vinícius Júnior na entrada da área e o brasileiro não hesitou em colocar a bola no centro e dar ao Real Madrid uma vantagem de dois gols.

A vitória significa que o Real Madrid assume a liderança da LaLiga, embora o Osasuna possa ultrapassá-lo se vencer o Athletic Club por dois ou mais gols na única partida restante no sábado.