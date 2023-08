com edital divulgado, veja quem pode participar!

Mais um concurso Ministério Público na praça. Dessa vez, o certame é para o órgão de São Paulo. Os aprovados receberão acima de R$ 16 mil mais benefícios.

Contudo, muita gente tem dúvida sobre quem pode participar ou quais os requisitos exigidos. Veja a seguir.

Quem pode participar deste concurso Ministério Público?

As vagas são para Analista Técnico Científico para diversas áreas. Sendo assim, os requisitos ou quem pode participar varia do cargo escolhido. Confira:

Fonoaudiólogo a)Escolaridade: Nível Superior; b) Habilitação legal específica: Curso superior na área de Fonoaudiologia, em curso reconhecido pelo MEC; c) Experiência profissional: mínima de três anos, comprovada mediante atestado emitido por instituição ou empresa contratante; registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento equivalente; d) Registro profissional no órgão de classe competente.



Engenheiro Eletricista a) Escolaridade: Nível Superior; b) Habilitação legal específica: curso superior em Engenharia Elétrica, com diploma fornecido por instituição de ensino oficial ou reconhecida pelo MEC; c) Experiência profissional: experiência mínima de três anos, comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou ART/RTT; atestado emitido por instituição ou empresa contratante; registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento equivalente; d) Registro profissional no órgão de classe competente.



Engenheiro Ambiental a) Escolaridade: Nível Superior; b) Habilitação legal específica: curso superior em Engenharia Ambiental, com diploma fornecido por instituição de ensino oficial ou reconhecida pelo MEC; c) Experiência profissional: experiência mínima de três anos, comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou ART/RTT; atestado emitido por instituição ou empresa contratante; registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento equivalente; d) Registro profissional no órgão de classe competente.



Ao todo são 06 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18/8 a 15/9, por meio do portal Vunesp.

A taxa é de R$ 190. Sobre as provas, serão realizadas no dia 29 de outubro. Os salários podem chegar a R$ 16 mil. Os aprovados ainda receberão estes benefícios:

Auxílio alimentação (valor mês): R$ 1.200,00;

Auxílio transporte (valor dia): R$ 15,30;

Auxílio saúde (valor mês): R$ 750,00.



Como serão as provas deste concurso Ministério Público?

O certame será dividido em etapa objetiva e estudo de caso. Serão 60 questões sobre estas disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Legislação Específica;

Noções de Direito; e

Tópicos de conhecimentos específicos.

A prova de estudo de caso valerá de 0 a 60 pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 pontos.

De acordo com o edital, a prova discursiva buscará avaliar o conhecimento do candidato acerta das disciplinas específicas.

Outros concursos MP

O concurso MP AC (Ministério Público do Acre) pode ter edital liberado em breve. O certame já conta com comissão organizadora.

Os esclarecimentos são do dia 26 de julho, por meio do Diário Oficial. Apesar de que ainda não há detalhes sobre vagas e cargos, há previsão orçamentária para o certame desde o ano de 2022.

Atualmente, há 858 cargos vagos divididos da seguinte forma:

analista – 539 vagas;

técnicos – 316 vagas;

auxiliar – 3 vagas.

Como foi o último concurso MP AC

O último concurso aconteceu em 2012. Na ocasião, foram ofertadas 200 vagas para analistas, com exigência de nível superior, sendo 150 para preenchimento imediato e 50 para formar cadastro reserva de pessoa.

A FMP concursos foi a banca responsável pela seleção. O certame contou com questões objetiva mais redação. As questões foram divididas do seguinte modo:

língua portuguesa – 22 questões;

legislação -13 questões;

matemática/raciocínio lógico – sete questões;

informática – oito questões;

conhecimentos específicos – 30 questões.

Outros concursos para Ministério Público

O concurso MPU (Ministério Público da União) pode ter edital liberado em breve. Inclusive, o prazo para divulgação do certame já saiu. A seleção está finalizando uma das etapas cruciais, que é a escolha da banca.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas. Tudo indica que o nome será anunciado nos próximos dias. De acordo com o projeto básico, o nome da empresa será divulgado ainda em julho.

E sobre o edital? Se o cronograma do documento for seguido, o edital será liberado em agosto. As provas do concurso MPU, por sua vez, serão realizadas em outubro deste ano.