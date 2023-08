Com incentivos do governo, venda de carros novos cresce 24% em julho (Confira!)

As vendas de carros novos em todo o Brasil tiveram um crescimento considerável, de 24% no mês de julho, em relação ao ano passado puxada pelo programa de incentivos à indústria automotiva nacional do Governo Federal. Todavia, houveram no período uma série de descontos às montadoras, desenvolvendo o setor.

Analogamente, os índices apresentados não foram positivos apenas no levantamento anual, a aquisição de carros novos teve um aumento de 19% na comparação com o mês de junho de 2023. Foram emplacados no mês passado, cerca de 225,6 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil. Convém lembrar que a medida do govenro também impactou a venda de carros usados no país.

Entretanto, o mercado automobilístico nacional não vê com bons olhos o desenvolvimento do setor para o resto do ano. Aliás, há uma estimativa de que haja uma queda exponencial nas vendas dos carros novos, visto que uma boa parcela dos negócios em julho se referiam a antecipação da aquisição desses veículos.

Felizmente, existe a possibilidade de o mercado automobilístico aproveitar a queda dos juros básicos da economia, a taxa Selic. Desse modo, é possível que o crédito seja facilitado, o que poderia garantir aos consumidores de carros novos uma maior oportunidade de aquisição destes modelos, em seu financiamento, por exemplo.

Venda de carros novos

O programa do Governo Federal de incentivos fiscais às montadoras de carros novos, durou cerca de um mês apenas. Em síntese, ao todo, foram concedidos descontos entre R$2 mil e R$8 mil às montadoras de veículos nacionais. Dessa maneira, os novos modelos participantes deveriam ter um valor máximo de negociação, de R$120 mil.

Em suma, deve-se observar que os incentivos do governo para caminhões e ônibus ainda continuam. Já em relação às negociações específicas para automóveis, o levantamento parcial do programa indica que o crescimento relacionado aos meses de junho e julho do ano passado estava batendo na casa dos 30% no total.

De acordo com as informações antecedentes da revenda, o mês de julho deste ano teve o melhor resultado nas negociações de carros novos desde o mês de dezembro do ano de 2020. Neste período, houveram cerca de 244 mil veículos comercializados no país. O mês de julho de 2023 se pareceu com novembro de 2020.

Durante o mês de novembro de 2020 houve a negociação de cerca de 215 mil unidades. No início do programa de descontos do Governo Federal, em junho, houve uma alta importante, de 6,4% na comparação com o mesmo período de 2022. Em relação ao mês de maio, a venda de carros novos apresentou um amplo crescimento, de 7,4%.



Resultados do mês de julho

Desse modo, os resultados positivos para o mês de julho deste ano também têm relação com as vendas dos carros novos para as locadoras e frotistas. É preciso salientar que elas só tiveram acesso aos descontos do Governo Federal no final do mês. O licenciamento dos veículos acontece dias depois da sua aquisição.

Dessa forma, a contabilização dos registros de vendas dos carros novos negociados se deu apenas no mês de julho. Uma parcela dos veículos vendidos era de estoque. Sendo assim, algumas montadoras de automóveis decidiram no mês passado, realizar férias coletivas de seus funcionários e lay-off, que são suspensões de contrato de trabalho.

Podemos tomar como exemplo a Volkswagen, que anunciou um lay-off de dois meses, para uma parte de seus colaboradores da sua fábrica de Taubaté, no estado de São Paulo. Entretanto, a montadora suspendeu a medida, devido ao aumento das vendas de seu modelo Polo. Mesmo assim, ela deu uma férias de 10 dias a seus funcionários.

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) deverá divulgar o resultado oficial das vendas dos carros populares em breve. Aliás, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) irá apresentar as informações relacionadas à produção, emprego e exportações na segunda-feira (07/08).

Em conclusão, o programa do Governo Federal de incentivos fiscais teve como objetivo principal oferecer um auxílio às montadoras de veículos do mercado nacional. A indústria alegava anteriormente que o mercado estava paralisado, com poucas vendas de carros novos. Enfim, ao que parece, o programa foi um sucesso. O consumidor pôde então adquirir um veículo novo com melhores condições.