Com novas atualizações, Threads aumenta sua integração com o Instagram (Confira!)

A nova rede social da Meta, Threads, foi criada pela empresa de Mark Zuckerberg para concorrer com o Twitter, que agora se chama X. Todavia, a companhia de tecnologia divulgou recentemente, mais algumas atualizações para a sua plataforma de microblogging com uma série de novidades que devem agradar seus usuários.

A princípio, será possível aos usuários do Threads compartilhar seus posts direto pela DM do Instagram, além de se referir a pessoas de uma maneira mais prática, através de um botão dedicado, com muito mais funcionalidades. Mesmo assim, é preciso observar que a nova rede social da Meta vem perdendo espaço para o X.

Desse modo, depois do embalo inicial, onde muitos usuários se cadastraram na nova plataforma de microblogging, o Threads tem perdido a concorrência para seu maior rival. A Meta divulgou outros recursos, como a adição de textos automáticos, personalizados, e a opção de filtrar a lista de seguidores e seguindos.

Analogamente, esses textos automáticos, poderão ser utilizados em fotos e vídeos, antes de os usuários publicá-los na plataforma, para descrevê-los. Em relação ao recurso de filtragem de seguidores e seguindos, os usuários poderão escolher a opção de visualização “padrão”, “mais recente”, e “mais antigos primeiro”.

Atualização do Threads

Até agora, a versão mais atual do Threads disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android, não possui a opção de seus usuários, de classificar as contas que ele segue na rede social. Dessa maneira, um outro recurso disponibilizado pela Meta, permite a visualização de todas as publicações curtidas.

Para acessar essa funcionalidade, os usuários devem entrar no menu de configurações, que fica na página de perfil. Em seguida, é preciso clicar em “Suas curtidas”, para poder visualizar todas as publicações que possuem um link. Aliás, essas atualizações são controversas, com críticas de várias pessoas.

Isso se deve ao fato de que a Meta busca apresentar a seus usuários do Threads uma melhora em sua plataforma. Porém, o foco da empresa tem sido em funcionalidades que não são consideradas tão importantes assim. Dessa forma, os usuários estão aos poucos deixando a nova rede social de microblogging.

Uma das críticas se relaciona ao fato de que ao invés de se criar um botão para compartilhar “Threadas”, nas DMS do Instagram, a plataforma deveria apresentar recursos relacionados à mensagens diretas no próprio Threads. Enfim, a integração entre as redes sociais fez com que o microblog tivesse mais de 100 milhões de contas.

Análise do Threads



A princípio, o Threads chegou a esse número de usuários em apenas cinco dias.O problema é que essa integração entre as plataformas, não atraiu os usuários do Twitter, e atrapalhou a vida dos usuários que utilizam o microblog e o Instagram separados. Aliás, anunciantes têm afirmado que desejam participar da rede social.

No entanto, especialistas em tecnologia observam que os publicitários que pretendem investir no Threads, não podem contar com apenas os usuários do Instagram. Vale ressaltar que o lançamento da plataforma da Meta foi em um momento conveniente, quando o Twitter, ou X, bloqueou os posts de quem não está logado.

Dessa forma, é preciso observar que a Meta quando lançou o Threads, estava a caminho do sucesso, conquistando milhões de usuários em todo o mundo. O problema é que a rede social acabou perdendo seu fôlego. A sua concorrência com o Twitter/X é grande, sendo que a segunda plataforma de microblog é mais antiga.

Perda de usuários

Em síntese, o Threads conseguiu conquistar 100 milhões de usuários em um tempo recorde. No entanto, após a quinta semana de seu lançamento, muitas pessoas acabaram abandonando a plataforma de microblog. De fato, é preciso observar que três quartos de seus seguidores saíram da rede social da Meta.

Além disso, a plataforma de microblogging de Mark Zuckerberg também perdeu o engajamento de celebridades que utilizavam a rede social em seu início de lançamento. Houve uma perda de interesse na rede social em todo o mundo. No mês de julho, o tempo gasto e acesso na plataforma caíram mais de 75%.

Em conclusão, a Meta utilizou a base de usuários do Instagram para impulsionar o número de usuários do Threads, conectando as duas plataformas. De início, parece que a estratégia da empresa funcionou, aumentando exponencialmente o número de usuários do microblog, mas ao que tudo indica, o sucesso é passageiro.