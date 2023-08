Com recursos próprios do município, SIPE já instalou mais de três mil lâmpadas de LED em Penedo

Os investimentos em iluminação pública no município de Penedo hoje são uma grande realidade, graças ao trabalho da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), setor criado no governo do prefeito Ronaldo Lopes e do vice-prefeito João Lucas, gestão que devolve à população, na forma de melhorias no setor, 100% dos recursos recebidos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

Os avanços realizados pela SIPE acontecem por meio do Programa Penedo Mais Iluminada, iniciativa que instalou mais de 3.000 luminárias em LED em pouco mais de dois anos do trabalho que substitui lâmpadas que consumiam muita energia, não iluminavam bem e tinham baixa durabilidade.

“Tudo isso é realizado com recursos próprios que entram no município por meio da taxa de iluminação pública paga pelos consumidores”, explica o Superintendente da SIPE, Ricardo Araújo, sobre o melhoramento e a expansão nos serviços, sempre com estudos para implantar uma iluminação tecnicamente mais adequada.

“Esse é o grande diferencial do prefeito Ronaldo Lopes, aplicar 100% dos recursos da Contribuição de Iluminação Pública em melhorias para a população, coisa que não se via antes de sua gestão. Com a instalação das LEDs hoje as noites da cidade de Penedo são muito mais seguras e tranquilas”, pontua Ricardo Araújo durante entrevitas concedidas às emissoras de rádio de Penedo.

“Nossa meta é iluminar toda a cidade com essas luminárias modernas e hoje estamos bem perto de realizar a conclusão desse projeto porque faltam pouco mais de 400 LEDs”, informa o gestor da SIPE, superintendência criada em maio de 2021, desvinculando os serviços de iluminação pública da Prefeitura de Penedo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, medida que proporcionou mais autonomia e celeridade ao trabalhos.

Por Luis Dantas – social midia SIPE