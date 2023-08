COMEMORAÇÃO! Serasa emite um comunicado sobre o DESENROLA que deixa brasileiros em FESTA

O impacto do programa Desenrola, que visa à renegociação de dívidas, já está sendo evidenciado através de uma contínua diminuição da taxa de inadimplência no país.

Dessa forma, pela segunda vez consecutiva, os índices de inadimplência registraram uma queda. Dessa forma, evidencia um marco significativo desde junho de 2021, de acordo com dados fornecidos pela Serasa.

Os números revelados no Mapa da Inadimplência de julho, divulgados em primeira mão na coluna de Míriam Leitão no jornal O Globo, demonstram que o total de inadimplentes no país era de 71,41 milhões.

No mês anterior, esse número era de 71,45 milhões, indicando uma tendência de redução contínua. Além disso, o valor médio das dívidas por pessoa apresentou um aumento discreto, alcançando R$ 4.923,97 em julho, comparado a R$ 4.846,15 em junho.

Outro ponto relevante é a média do montante de cada dívida individual, que foi registrada em R$ 1.317,60 no mês de junho.

Esses dados divulgados pelo Serasa apontam para uma tendência positiva, sugerindo que o programa Desenrola está tendo um impacto direto na renegociação de dívidas e contribuindo para a melhoria da situação financeira de muitos cidadãos.

Entenda melhor os resultados positivos divulgados pelo Serasa

Com a implementação da Faixa 2 do programa Desenrola, que visa à renegociação de obrigações bancárias, ocorreu uma notável diminuição na quantidade de débitos relacionados a instituições financeiras e cartões de crédito, conforme reportado pela Serasa.



É válido ressaltar que esse setor historicamente lidera em termos de inadimplência. No mês de junho, esse segmento representava cerca de 31,13% das dívidas entre os cidadãos brasileiros. Porém, no mês subsequente, julho, essa proporção declinou para 29,50%, correspondendo a uma redução de 1,63 ponto percentual.

A Caixa Econômica Federal comunicou que, no âmbito do programa Desenrola, um montante de R$ 1,32 bilhão em negociações foi alcançado, abrangendo mais de 63 mil clientes.

O banco aponta que dívidas ligadas a cartões de crédito, cheque especial e empréstimos diretos ao consumidor (CDC) estão entre as categorias mais demandadas, apresentando índices expressivos de regularização.

O progresso é notável, com mais de 79 mil contratos já regularizados até o momento, sendo que 91% das propostas foram acordadas à vista.

No contexto do Desenrola Brasil, os clientes têm acesso a descontos de até 90% para pagamento à vista. Além da opção de parcelamento em até 120 meses, com a primeira parcela e entrada agendadas para ocorrerem 30 dias após a conclusão da negociação

Conforme informado pela Caixa, para contratos habitacionais, uma série de alternativas de negociação são disponibilizadas. Incluindo assim, opções como incorporação, pagamento parcial e a utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

As condições específicas estão sujeitas à adequação a cada contrato e podem ser consultadas por meio do aplicativo Habitação e outros canais de atendimento oferecidos pelo banco.

Como participar do Desenrola Brasil e renegociar as suas dívidas

Inicialmente, os cidadãos brasileiros que possuam renda situada entre dois salários mínimos até R$ 20 mil têm a oportunidade de buscar as instituições financeiras para iniciar o processo de renegociação de suas dívidas.

Além disso, vale pontuar que, não existe uma imposição de um limite específico para os montantes a serem renegociados.

Esses indivíduos estão inseridos na categoria designada como Faixa II. Vale ressaltar que tais negociações estão isentas da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A fim de desencorajar a aquisição de novas dívidas por parte dos brasileiros, o programa estabelece um critério. Assim, apenas débitos registrados até o dia 31 de dezembro de 2022 serão elegíveis para renegociação.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda, aproximadamente 30 milhões de pessoas serão beneficiadas nessa fase inicial do programa.

Para participar e regularizar suas dívidas por meio do Desenrola é simples! Os interessados devem manter uma conta bancária em uma das instituições financeiras que aderiram ao programa.

Estes indivíduos devem entrar em contato com seus respectivos bancos, podendo optar entre o atendimento presencial ou os canais digitais disponibilizados.

Por fim, vale salientar que, nesta primeira fase do programa governamental, não está prevista a realização de negociações relativas a dívidas não vinculadas ao setor bancário.

Contudo, a Serasa enxerga o Desenrola como uma força motivadora para a promoção desse movimento em prol da regularização financeira.