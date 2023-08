Comemorando a carreira de Joanna Jedrzejczyk, pioneira do MMA feminino e a campeã peso palha mais dominante de todos os tempos.

DROGA! They Were Good celebra a carreira dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA e neste episódio celebra a carreira seminal de Joanna Jedrzejczyk, a mulher que construiu o peso palha do UFC.

Depois de flertar com um retorno no início deste ano, Jedrzejczyk finalmente decidiu contra isso, notificando oficialmente o UFC sobre sua aposentadoria em agosto, e como uma das figuras mais importantes e emocionantes da história do MMA feminino, é justo que a mandemos embora adequadamente. O apresentador Jed Meshew se junta a Mike Heck, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat, para mergulhar fundo na carreira singular de Jedrzejczyk e discutir exatamente o que a mulher que se autodenominou “Joanna Champion” significa para a história do MMA.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados mensalmente e estão disponíveis em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.