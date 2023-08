Comissão APROVA gratuidade de transporte coletivo entre estados para vítima de violência doméstica

A cada dia, mais mulheres precisam reunir coragem para fazer uma escolha difícil: deixar seus lares em busca de segurança para si e seus filhos. A violência doméstica é uma triste realidade que afeta milhares de pessoas em todo o país. Felizmente, medidas estão sendo tomadas para garantir que essas vítimas tenham acesso a recursos e apoio necessários para reconstruir suas vidas. Entre essas medidas, destaca-se a aprovação de propostas que garantem o transporte público gratuito para mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes.

Aprovação da Gratuidade no Transporte Público

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que assegura a gratuidade no sistema de transporte público coletivo rodoviário interestadual para mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes, desde que comprovadamente carentes. Essa medida tem como objetivo principal garantir a proteção e a segurança das vítimas, além de oferecer o suporte necessário para que elas possam tomar as providências necessárias em relação à violência sofrida.

A proposta aprovada é o substitutivo da relatora, deputada Erika Kokay (PT-DF), ao Projeto de Lei 124/20 e aos apensados (PLs 5264/20, 3305/21 e 923/23). A relatora acatou pontos dos quatro projetos que tramitam em conjunto, propondo um substitutivo para sanar deficiências identificadas nos textos. Segundo Kokay, é necessário proteger a integridade física e psicológica das vítimas e de seus dependentes, além de oferecer coragem para que elas possam buscar justiça e iniciar a persecução penal.

Benefícios da Gratuidade no Transporte Público

A gratuidade no transporte público para vítimas de violência doméstica e seus dependentes traz diversos benefícios. Em primeiro lugar, possibilita que essas mulheres possam deixar seus lares e se deslocar para locais seguros, como abrigos ou casas de familiares, sem ter que se preocupar com os custos do transporte. Isso é especialmente importante quando consideramos que muitas vítimas dependem financeiramente dos agressores e têm dificuldades para sair dessa situação devido à falta de recursos.

Além disso, o acesso gratuito ao transporte público facilita o acesso a serviços essenciais, como atendimento médico, psicológico e assistência jurídica. Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica precisam se deslocar para diferentes lugares em busca de ajuda e suporte. Com a gratuidade no transporte, essas mulheres têm mais facilidade para buscar os recursos necessários para superar a violência e reconstruir suas vidas.

Tramitação da Proposta

A proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Isso significa que, caso seja aprovada nessas comissões, ela seguirá diretamente para o Senado Federal, sem necessidade de ser votada em plenário na Câmara dos Deputados.

Essa tramitação em caráter conclusivo agiliza o processo legislativo e permite que a proposta seja analisada de forma mais rápida. Isso é especialmente importante quando se trata de medidas que visam proteger as vítimas de violência doméstica, já que o tempo é um fator crucial nesses casos.