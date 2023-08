Como acessar WHATSAPP WEB sem o QRCODE?

A empresa Meta, anteriormente conhecida como Facebook, revolucionou a forma como utilizamos o WhatsApp ao lançar uma atualização que permite acessar o WhatsApp Web sem a necessidade de escanear o QR Code.

Portanto, essa novidade trouxe mais praticidade e agilidade aos usuários que desejam utilizar o aplicativo de mensagens em seus computadores. Neste artigo, vamos explicar o que é o WhatsApp Web, como acessá-lo sem o QR Code e também destacar outras novidades recentes do WhatsApp.

O que é WhatsApp Web?

Inicialmente, o WhatsApp Web é uma extensão do aplicativo de mensagens WhatsApp, que permite aos usuários acessarem suas conversas e enviar mensagens diretamente em seus computadores, utilizando um navegador da web.

Essa funcionalidade é ideal para quem precisa digitar mensagens mais longas ou trabalhar no computador durante o dia, mantendo a comunicação em tempo real com seus contatos do WhatsApp.

Passo a Passo para Acessar a Nova Forma do WhatsApp Web

Atualize o Aplicativo: Para ter acesso à nova função do WhatsApp Web, certifique-se de que o aplicativo WhatsApp em seu smartphone esteja atualizado para a versão mais recente disponível na loja de aplicativos do seu dispositivo.

Acesse as Configurações: Abra o WhatsApp em seu smartphone e vá até as configurações, geralmente representadas por três pontos verticais no canto superior direito da tela.

Selecione "Aparelhos Conectados": Nas "configurações" você encontra uma aba com o nome "aparelhos conectados" é nela que fica pareado os aparelhos no qual você logou a sua conta.

Toque em "conectar com o número": Será gerado um código de acesso que aparecerá no dispositivo que você está tentando conectar.

Insira o código: Insira o código no aparelho que é o contrário ao que você quer conectar.

Uma observação que deve ser feita é que esse processo também pode ser feito pelo computador. Para isso:

Abra o Whatsapp Web

Clique em “conectar com o número de telefone”

Digite o seu número de telefone com o DDD

Clique em “avançar”

Verifique o código informado e siga as instruções no seu celular

Abra o aplicativo no celular

Clique em “Dispositivos Conectados” e insira o código dado pelo Whatsapp Web

Clique em “conectar aparelho” e a verificação é feita de forma automática.

QR Code na Versão Web



A atualização eliminou a necessidade de escanear o QR Code para acessar o WhatsApp Web. No entanto, é importante mencionar que aqueles que preferem o método tradicional ainda podem utilizar o QR Code.

Basta acessar a opção “WhatsApp Web” nas configurações do aplicativo e escanear o QR Code exibido na tela do computador.

Outras Novidades do WhatsApp

Além da nova forma de acesso ao WhatsApp Web, a empresa Meta tem trabalhado constantemente em melhorias e atualizações para oferecer uma experiência mais completa aos usuários. Algumas das novidades recentes incluem:

Reações em Mensagens: Agora, os usuários podem reagir a mensagens específicas em uma conversa com emojis, tornando a interação mais dinâmica e expressiva.

Personalização de Fundo: Os usuários podem personalizar o fundo das conversas com diferentes cores e imagens, deixando o WhatsApp mais alinhado ao seu estilo.

Os usuários podem personalizar o fundo das conversas com diferentes cores e imagens, deixando o WhatsApp mais alinhado ao seu estilo. Modo Noturno Automático: O WhatsApp implementou o modo noturno automático, que ajusta o tema do aplicativo automaticamente com base no horário local, proporcionando uma experiência mais confortável durante a noite.

Segurança do método

A nova função de acesso ao WhatsApp Web sem QR Code é segura. Em primeiro lugar, é importante destacar que a nova forma de acesso ao WhatsApp Web utiliza autenticação diretamente no aplicativo do smartphone.

Para acessar o WhatsApp em um computador, é necessário que o usuário confirme a autenticação por meio do dispositivo móvel conectado à conta. Logo, os usuários devem adotar boas práticas de segurança, como atualizar o WhatsApp.

Ademais, proteger o dispositivo móvel com autenticação biométrica é recomendado. Entretanto, nenhum sistema é imune a riscos de segurança, e a vigilância é essencial.

Dessa forma, a nova funcionalidade proporciona mais praticidade e agilidade aos usuários que desejam utilizar o WhatsApp em seus computadores.

Conclusão

A nova função do WhatsApp Web, que permite acessá-lo sem a necessidade de escanear o QR Code, é uma adição bem-vinda ao aplicativo, tornando a comunicação ainda mais prática e acessível para os usuários.

Através do passo a passo fornecido neste artigo, você poderá desfrutar dessa comodidade em seu computador. Além disso, fique atento às outras novidades e atualizações que a empresa Meta continua a implementar para melhorar a experiência dos usuários no WhatsApp.