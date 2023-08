Como AirPlay UFC Fight Night na TV do iPhone, iPad e Mac

O UFC, que significa Ultimate Fight Championship, está sempre em alta no mundo todo. Os telespectadores adoram ver seus jogadores favoritos lutando com muita pipoca. Os usuários estão muito interessados ​​no show, e isso só por causa do entretenimento e dos jogadores que gostam de assistir.

Os usuários podem assistir ao show em diferentes mídias. Porém, esse tipo de programa fica muito melhor na TV, por isso os usuários estão sempre pensando em assisti-lo na tela grande. Os usuários que possuem assinatura da ESPN podem assistir facilmente aos jogos do UFC Fight Night na TV; no entanto, os usuários que não possuem assinatura enfrentarão problemas diferentes.

Todos sabemos que a tecnologia cresce diariamente e há muitas maneiras disponíveis na indústria de tecnologia para resolver um problema. Hoje estamos aqui com o guia onde listaremos os passos que você pode seguir para Airplay UFC Fight Night na TV do seu iPhone, iPad e Mac. Existem muitos usuários que não entendem se podem reproduzir o programa no Airplay ou não. Estamos aqui com o guia, onde listaremos os passos que você pode seguir para assistir o UFC Fight Night na tela grande.

Posso transmitir o UFC Fight Night na TV no iPhone, iPad e Mac?

Existem muitos usuários que desejam assistir ao UFC Fight Night na tela grande; no entanto, muitos deles não têm assinatura do programa. Mas também existem outras maneiras. Os usuários que quiserem assistir ao show na tela grande podem experimentar usar o aplicativo UFC que está disponível na Apple App Store. Depois de baixar e instalar o aplicativo, faça o procedimento para assistir ao programa com a ajuda do Airplay.

Muitos usuários estão confusos sobre se conseguirão transmitir o UFC Fight Night na TV no iPhone, iPad e Mac. Portanto, é realmente possível para os usuários fazerem isso. Eles podem fazer isso facilmente seguindo algumas etapas básicas. Listaremos abaixo os passos pelos quais você poderá entender o procedimento do Airplay UFC Fight Night. Mas certifique-se de baixar o aplicativo UFC no seu iPhone e iPad, caso ainda não tenha baixado.

Como transmitir o UFC Fight Night para a TV no iPhone

Os usuários que vão usar o Airplay do iPhone para a TV podem seguir os passos listados abaixo. É muito simples para os usuários da Apple fazer o Airplay do UFC Fight Night, então você não precisa se preocupar com os passos. Explicaremos as etapas adequadamente para que você não tenha que enfrentar nenhum problema ao fazer isso.

Em primeiro lugar, conecte a televisão e Iphone para a mesma rede.

e para a mesma rede. Agora, inicie o Centro de Controle no Iphone .

no . Selecione a opção de O espelhamento de tela.

Agora, você tem que selecione a televisão que você precisa se conectar.

que você precisa se conectar. Acesse a Apple App Store e baixe o Aplicativo UFC .

. Inicie o UFC aplicativo e faça login no aplicativo.

aplicativo e faça login no aplicativo. Agora você deve selecionar o evento que você deseja assistir.

que você deseja assistir. Você pode ver o evento na TV.

Depois de assistir à partida, desligue o AirPlay.

Como transmitir o UFC Fight Night para a TV no iPad

Os usuários que vão usar o Airplay do iPad para a TV podem seguir os passos listados abaixo. É muito simples para os usuários da Apple fazer o Airplay do UFC Fight Night, então você não precisa se preocupar com os passos. Explicaremos as etapas adequadamente para que você não tenha que enfrentar nenhum problema ao fazer isso.

Em primeiro lugar, conecte o televisão e iPad para a mesma rede.

e para a mesma rede. Agora, inicie o Centro de Controle no iPad .

no . Selecione a opção de O espelhamento de tela.

Agora, você tem que selecione a televisão que você precisa se conectar.

que você precisa se conectar. Vou ao Loja de aplicativos da Apple e baixe o Aplicativo UFC .

e baixe o . Inicie o Aplicativo UFC e Conecte-se para o aplicativo.

e para o aplicativo. Agora você deve selecionar o evento para começar a assistir ao jogo.

para começar a assistir ao jogo. Você pode ver o evento na TV.

na TV. Depois de assistir à partida, desligue o AirPlay.

Como AirPlay UFC Fight Night para TV do Mac

Os usuários que vão usar o Airplay do Mac para a TV podem seguir as etapas listadas abaixo. É muito simples para os usuários da Apple fazer o Airplay do UFC Fight Night, então você não precisa se preocupar com os passos. Explicaremos as etapas corretamente para que você não tenha problemas ao fazer isso.

Em primeiro lugar, conectar o Mac e a TV na mesma rede.

o Mac e a TV na mesma rede. Agora acesse o site oficial da UFC de você Navegador Safari .

de você . Depois disso, entrar para sua conta. Se você não tiver nenhum, criar um novo.

para sua conta. Se você não tiver nenhum, um novo. Faça login na conta do UFC com o credenciais .

. Agora, selecione o evento que você tem que assistir na TV.

que você tem que assistir na TV. Depois disso, selecione o Ícone do AirPlay de Barra de status no seu dispositivo Mac.

Selecione os televisão que você deseja emparelhar com o Mac .

que você deseja emparelhar com o . Agora, o dispositivo será emparelhado e você pode assistir ao jogo na sua TV.

e você pode assistir ao jogo na sua TV. Depois de assistir ao show, certifique-se de desligar o AirPlay.

Empacotando

O UFC é um esporte famoso que milhões de usuários adoram assistir. Existem muitos usuários que assistem ao jogo na TV. No entanto, muitos usuários não conseguem fazer isso devido a uma assinatura ou qualquer outro problema. Os usuários estão sempre procurando maneiras de assistir ao UFC Fight Night em seu Android/Apple TV.

Listamos o procedimento através do qual os usuários podem obter a resposta à consulta de “Como transmitir o UFC Fight Night para a TV no iPhone, iPad e Mac.”O procedimento pode ser diferente dependendo da TV que você possui. Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Por hoje é isso. Vejo você no próximo. Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

