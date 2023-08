Como anda sua CNH? Empresas abrem mais de 3 mil vagas de emprego para motorista e você pode participar

Com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizada, você tem a chance de garantir uma posição no mercado de trabalho. Confira apontamentos importantes para conquistar uma vaga que seja correlata ao seu perfil!

Oportunidades de emprego para motoristas: mais de 3 mil vagas disponíveis

Empresas de diversos setores estão oferecendo mais de 3 mil vagas de emprego para o cargo de motorista, com salários atrativos e uma variedade de benefícios, incluindo vale-alimentação, cesta básica e vale-transporte.

Conquiste sua vaga: muitas oportunidades estão disponíveis para motoristas

Se você possui uma CNH válida, está na hora de aproveitar as mais de 3 mil vagas de emprego disponíveis para a função de Motorista. Independentemente do seu nível de escolaridade, seja ensino fundamental ou médio, com ou sem experiência na área, há oportunidades no mercado. A maioria dessas vagas oferece contratação imediata e efetiva, sob regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), mas também há vagas temporárias e para outros tipos de contratos.

Diversidade de cargos e habilitações

As empresas estão em busca de profissionais qualificados e diversificados, com diferentes tipos de habilitação. Veja abaixo alguns exemplos de cargos disponíveis no momento:

Motorista cat. B

Motorista Rodoviário de Carga

Motorista Truck

Motorista Conferente

Motorista de Coleta e Entrega

Motorista de Guincho Pesado

Motorista Entregador

Motorista de Frota

Motorista cat. E

Motorista Rodotrem

Motorista – Cobrador

E muitos outros.

Salários competitivos: oportunidade na Eccelenza



A Eccelenza, por exemplo, está atualmente em busca de um Motorista de Caminhão Tanque com experiência para integrar sua equipe em Curitiba (PR).

Em suma, os requisitos incluem possuir ensino fundamental completo e uma CNH na categoria D. Assim, o contratado receberá um salário de até R$ 6 mil, e a contratação será efetiva dentro do regime CLT. Desse modo, para obter mais detalhes sobre essa oportunidade, é possível acessar o anúncio diretamente no site da empresa.

Como se candidatar?

Para conferir todas as oportunidades disponíveis no cargo de motorista, basta acessar a lista de vagas abertas no site oficial da plataforma Infojobs. A partir daí, é possível selecionar os anúncios que se alinham ao seu perfil e analisar as informações com cautela. Desse modo, o próximo passo é preencher os campos necessários para cadastrar o seu currículo e enviar a sua candidatura de forma gratuita.

O candidato deve se preparar o processo seletivo

Para se destacar durante o processo seletivo e garantir a tão desejada posição, é fundamental estar preparado e demonstrar suas habilidades de maneira eficaz. Comece revisando e atualizando seu currículo. Desse modo, destaque suas experiências anteriores como motorista, incluindo cursos relevantes ou certificações que tenha obtido. Certifique-se de mencionar suas habilidades de direção, conhecimento das regulamentações de trânsito e experiência com veículos específicos, como caminhões ou ônibus.

Pesquise sobre a empresa e a vaga

Antes da entrevista, pesquise detalhadamente sobre a empresa que está oferecendo a vaga e o cargo. Entenda a cultura da empresa, seus valores e suas principais operações. Certamente, isso permitirá que você responda perguntas de forma mais direcionada e demonstre seu interesse genuíno pela posição.

Muitos processos seletivos para cargos de motorista incluem testes práticos e teóricos. Por isso, esteja preparado para responder questões sobre regulamentações de trânsito, segurança na direção e procedimentos de emergência. Além disso, se estiver sendo avaliado por suas habilidades de direção, pratique antecipadamente para garantir um desempenho confiante e seguro.

Demonstre habilidades de comunicação e atendimento

Como motorista, você provavelmente terá contato com clientes, passageiros ou colegas de trabalho. Por isso, durante a entrevista, demonstre suas habilidades de comunicação e atendimento ao cliente. Em suma, mostre que pode lidar com situações desafiadoras de forma profissional e cortês. Por fim, realizar simulações de entrevistas com amigos ou familiares pode ajudá-lo a se sentir mais confiante e preparado.