Como as diferentes fases da Lua afetam as pessoas? Entenda agora de uma vez por todas

Se você já consumiu obras de ficção sobre lobisomens, certamente sabe que a lua cheia é fundamental para que este ser mítico se transforme em um animal. Obviamente, tudo isso não passa de ficção. Na vida real, um dos personagens mais famosos da literatura não existe. Contudo, uma dúvida fica no ar: até que ponto a fase da lua pode afetar a nossa personalidade?

Mesmo que a lua cheia não tenha o poder em nos transformar em animais, há quem diga que existe um impacto do nosso satélite em algumas das nossas características mais básicas, como stress, cansaço, humor e até mesmo maneira de reagir aos estímulos. Mas o que diz a ciência sobre estas teorias?

Do ponto de vista científico, não há nenhuma comprovação de que as mudanças nas fases da lua exerçam qualquer tipo de poder sobre as nossas ações na Terra. Segundo a grande maioria dos especialistas, as nossas atitudes são tomadas por reações aos estímulos que são gerados no nosso contexto.

Obviamente, há uma subjetividade em toda esta questão. É possível, por exemplo, que uma pessoa se sinta mais romântica ao ver uma lua cheia. Este movimento, no entanto, não é provocado pela mudança de fase da lua, mas pela percepção de que a lua cheia provoca através da ideia, aprendida na nossa sociedade, de que a lua cheia seria um cenário romântico.

Há casos, também, de pessoas que se sentem com mais medo em noites de lua nova, quando tudo pode ficar mais escuro. Este medo, no entanto, não estaria ligado à mudança de fase, mas à percepção, também aprendida em sociedade, de que o escuro provoca este medo, seja o escuro provocado pela lua nova, ou por qualquer outro esquema.

Para além da ciência

Mas nem só de ciência vive o homem. Várias culturas e religiões acreditam que as mudanças nas fases da lua produzem um impacto direto nas vidas das pessoas. Há quem acredite, por exemplo, que a fase da lua pode ter um impacto direto no resultado do corte de cabelo de um determinado indivíduo. Algumas pessoas também acreditam que a fase da lua pode ter uma influência na gestação das mulheres.

Esse fascínio não é novo. Várias civilizações antigas já olhavam para estes fenômenos e conferiam significados. Na Grécia antiga, cada fase era indicada para uma deusa diferente. Selene (Lua Cheia), Ártemis (Lua Crescente) e Hécate (a quem são dedicados os quartos Novo e Minguante).

Há ainda que se considerar o trabalho dos astrólogos e dos numerólogos. Eles acreditam que a lua conta com uma grande dose de energia, e essa energia poderia influenciar a vida das pessoas. Segundo eles, por exemplo, no nosso nascimento, ficam registradas a fase, a altura e a distância gravitacional da Lua, e todos estes dados influenciariam a nossa personalidade.

A força da lua

A lua impacta a personalidade das pessoas? Em resumo, é possível dizer que não há respostas erradas para esta pergunta. Todas as respostas estão certas, mesmo que elas sejam diferentes. Afinal de contas, todas as culturas e religiões devem ser respeitadas. De todo modo, de um ponto ninguém discorda: este satélite natural é muito importante para o nosso planeta.

De acordo com informações da Nasa, se a lua não existisse, a Terra seria um lugar bem diferente. A gravidade do nosso único satélite natural faz com que a Terra não oscile demais sobre o seu eixo, fazendo com que tenhamos um clima mais estável.

O nosso satélite natural também exerce um papel importante sobre o controle das marés dos nosso oceanos. Tal indicação foi vista pelas primeiras civilizações da humanidade, e hoje já é reconhecida por estudos científicos.