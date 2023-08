Como ativar o TruTV no Guia de login Trutv.com 2023

TruTV é uma TV a cabo de propriedade e operada pela Warner Bros Entertainment. TruTV é uma popular rede americana de televisão a cabo e via satélite, conhecida por sua linha diversificada de reality shows, séries de comédia e vários tipos de conteúdo improvisado. Porém, se quiser curtir seus programas e filmes, você precisará ativar o TruTV e fazer login em seus diversos dispositivos.

Da mesma forma, muitas pessoas costumam ter problemas para fazer isso. Como resultado, criamos um guia para ajudá-lo. Aqui, iremos ajudá-lo em todo o processo de ativação do TruTV em vários dispositivos, incluindo Roku TV, Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV. Vamos começar.

Quais são os requisitos para ativar o TruTV?

Assim como qualquer outro serviço de vídeo baseado em assinatura ou over-the-top requer ativação, você também precisa ativar o TruTV em todos os seus dispositivos inteligentes com os quais deseja assisti-lo. No entanto, antes de começar a ativar, você deve ter em mente que o TruTV vem como um pacote com outros provedores de TV online porque é um produto da Warner Bros.

Portanto, existem custos associados. Para isso, você terá que entrar em contato com seu provedor de TV local ou, se estiver usando Hulu ou Sling, receberá um custo adicional. Além disso, você deverá certificar-se de que já criou um ID no TruTV antes de ativá-lo em outros dispositivos de streaming.

Como ativar o TruTV na Apple TV

Se você possui um Apple TV, ativar o TruTV não é tão difícil. No entanto, às vezes pode ser bastante confuso decidir se você precisa abrir o navegador ou baixar um aplicativo. Se esse for o problema, siga estas etapas:

Ligue sua Apple TV e verifique se ela está conectada à internet. Depois disso, usando o controle remoto, navegue até a Apple Store ou AppStore. Digite TruTV na caixa de pesquisa e pressione Enter. Quando encontrado, instale o aplicativo. Volte para a tela inicial e abra o TruTV. Você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.trutv.com/activate. Selecione seu dispositivo como Apple TV. Digite o código de 6 dígitos e clique em Enviar.

Agora, seu TruTV estará ativado para assistir conteúdo na sua Apple TV.

Como ativar o TruTV na Android TV?

Se você tiver uma Android TV, será mais fácil para você porque o funcionamento é muito parecido com um smartphone Android.

Ligue sua Android TV e certifique-se de que ela esteja conectada a uma conexão estável com a Internet. Agora pegue seu controle remoto e abra a PlayStore. Procure por TruTV. Quando encontrado, baixe e instale-o. Abra o aplicativo TruTV e você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.trutv.com/activate. Selecione seu dispositivo como Android TV. Agora, insira esse código de 6 dígitos e clique em Enviar.

É isso. Agora, sua Android TV está pronta para transmitir conteúdo do TruTV.

Como ativar TrueTV no Amazon Fire TV ou FireStick?

Se você possui um Firestick ou Fire TV, pode esperar que seja muito semelhante ao Android TV porque ambos são baseados na mesma plataforma. Como resultado, não deverá ser difícil. No entanto, aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Ligue sua Fire TV ou Firestick TV e certifique-se de que ela esteja conectada a uma conexão estável à Internet. Em seguida, pegue seu controle remoto e abra a Fire TV Store. Procure por TruTV. Quando encontrado, baixe e instale-o. Abra o aplicativo TruTV e você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.trutv.com/activate. Selecione seu dispositivo como Amazon Fire TV. Agora, insira esse código de 6 dígitos e clique em Enviar.

Agora, seu Amazon Fire TV ou Firestick está pronto para transmitir conteúdo do TruTV.

Como ativar o TruTV no Roku?

Se você possui uma TV Roku, entendemos que pode ser difícil lidar com ela. Como resultado, aqui estão as etapas que você precisa seguir se desejar ativar o TruTV no Roku:

Ligue seu dispositivo Roku Streaming e certifique-se de que ele esteja conectado a uma conexão estável com a Internet. Agora, pegue seu controle remoto e abra a Channel Store. Pesquise TruTV na Loja de Canais. Quando encontrado, clique em TruTV e toque em Adicionar canal. Volte para a tela inicial e abra o canal TruTV, e você verá um código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.trutv.com/activate/roku. Agora, insira esse código de 6 dígitos e clique em Enviar.

É isso. Agora, seu dispositivo de streaming Roku e sua TV estão prontos para transmitir conteúdo do TruTV.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ativar o TruTV e fazer login em vários dispositivos inteligentes que você possui. Esperamos que este guia tenha sido útil. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudar.

