Como ativar ou desativar as LEMBRANÇAS do FACEBOOK?

O Facebook é uma rede social popular que permite que os usuários compartilhem suas memórias e momentos importantes com amigos e familiares. No entanto, nem sempre todas as lembranças são bem-vindas. Algumas podem trazer à tona memórias desagradáveis ou simplesmente não serem relevantes para o momento atual.

Felizmente, o Facebook oferece recursos para visualizar e controlar as lembranças que aparecem no seu feed de notícias. Neste artigo, vamos explorar como você pode acessar suas lembranças e personalizar suas preferências de exibição.

Como Visualizar as Lembranças do Dia

Para visualizar as lembranças do dia no Facebook, siga os passos abaixo:

Clique na sua foto de perfil no canto superior direito da página inicial. No menu suspenso, clique em “Lembranças”. Agora você verá todas as suas lembranças do dia. Role para baixo para ver mais lembranças, se houver.

Personalizando as Preferências de Lembranças

Embora você não possa desativar permanentemente as lembranças do Facebook, você pode personalizar suas preferências de exibição. Siga as etapas abaixo para ajustar as configurações das suas lembranças:

Clique no ícone de configurações no canto superior direito da página inicial. No menu suspenso, clique em “Configurações”. Na coluna esquerda, clique em “Lembranças”. Agora você pode escolher se deseja ser notificado sobre todas as lembranças, apenas as destaques ou nenhuma lembrança.

Além disso, você também pode ocultar lembranças com pessoas específicas. Basta digitar o nome da pessoa que você não deseja ver e clicar em “Salvar”. Isso ocultará todas as postagens, com ou sem fotos, de outros perfis de usuários ou amigos em que essa pessoa esteja marcada.

Você também pode filtrar as lembranças por datas específicas. Basta selecionar uma data de início e uma data de término ou inserir datas específicas que você não deseja que apareçam. Depois, clique em “Concluir” e, em seguida, em “Salvar”.



Ademais, as lembranças do Facebook podem ser uma ótima maneira de reviver momentos especiais, mas nem sempre são desejadas. Felizmente, o Facebook oferece recursos para visualizar e controlar essas lembranças. Agora você pode personalizar suas preferências e garantir que apenas as lembranças mais relevantes sejam exibidas no seu feed de notícias. Experimente as configurações e aproveite ao máximo sua experiência no Facebook!