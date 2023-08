Como aumentar o limite do cartão de crédito Inter? Veja como é fácil e rápido

O cartão de crédito Inter é um dos mais populares entre os bancos digitais, pois ele oferece diversas vantagens, como anuidade zero, cashback e saques ilimitados.

Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quais são os meios disponíveis para aumento do limite do cartão Inter. Isso porque ainda não sabem que o banco oferece uma forma simples e rápida de obter limite a mais no cartão de crédito.

A seguir, confira o passo a passo completo para aumentar o seu limite do cartão de crédito Inter e entenda melhor sobre as suas funcionalidades.

O que é o limite do cartão de crédito Inter?

O limite do cartão de crédito Inter é o valor máximo que você pode gastar com o seu cartão em um determinado período, geralmente um mês. O banco define o limite com base na sua análise de crédito, que leva em conta diversos fatores, como renda, histórico de pagamento, score de crédito e perfil de consumo.

O limite do cartão de crédito Inter pode variar de acordo com o seu comportamento financeiro. Por isso, é importante usar o seu cartão com responsabilidade e planejamento, para evitar o endividamento e melhorar a sua reputação perante o banco.

Como consultar o limite disponível?

É possível consultar o limite do cartão de crédito Inter pelo próprio aplicativo do banco, na aba “Cartões”. Lá, você pode ver o seu limite total, o limite disponível e o limite utilizado. Além disso, também é possível acompanhar as suas compras em tempo real e verificar a data de vencimento da sua fatura.

Como solicitar o aumento do limite do cartão de crédito Inter?



Existem duas formas de solicitar o aumento do limite do seu cartão de crédito Inter: pela reanálise automática ou pela solicitação manual.

A reanálise automática é feita pelo próprio banco, que avalia periodicamente o seu perfil de crédito e pode conceder um aumento de limite sem que você precise pedir.

Para ter mais chances de conseguir uma reanálise automática, você deve seguir algumas dicas:

Mantenha as suas informações de renda sempre atualizadas no aplicativo;

Concentre as suas compras no cartão Inter e use pelo menos 80% do seu limite por três meses consecutivos;

Pague o valor integral da fatura no dia estipulado ou antes;

Nunca pague a fatura em atraso ou com valor mínimo;

Evite entrar no rotativo ou parcelar a fatura.

Além disso, outra forma de obter mais crédito no cartão Inter é por meio da solicitação manual. Ela é feita pelo próprio cliente, que pode pedir um aumento de limite pelo aplicativo do banco. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo do Inter no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS;

no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS; Depois, clique no menu “Cartões” ;

; Na sequência, role a tela até a parte de “Produtos” , que fica abaixo do desenho do seu cartão;

, que fica abaixo do desenho do seu cartão; Por fim, clique em “Aumento de limite” e pronto!

Dessa forma, a sua solicitação será analisada pelo banco e o retorno será feito por e-mail. Mas é importante lembrar que o aumento de limite não é garantido e depende da disponibilidade do banco e da sua situação financeira.

Aumento do limite por meio do “CDB+Limite” ou “Poupança+Limite”

O banco Inter oferece ainda outra forma para seus clientes obterem limite extra no seu cartão de crédito, dessa vez de forma garantida. Para isso, basta investir no CDB+Limite ou na Poupança+Limite. Esses são produtos exclusivos do banco que permitem transformar o valor investido em limite de crédito, sem perder a rentabilidade.

Com o CBD+Limite você pode liberar até 100% do valor do investimento como limite no cartão. Já na Poupança+Limite é possível liberar até 50%. Em ambos os casos, o investimento mínimo é de R$ 100.

Vale lembrar que o investimento continua rendendo mesmo sendo utilizado como limite. Além disso, o valor do investimento também serve como garantia em caso de inadimplência. Confira o passo a passo para aderir:

Primeiro, acesse o app do Inter;

Depois, clique na aba “Cartões” ;

; Na sequência, escolha um dos investimentos “CDB Mais Limite” ou “Poupança Mais Limite”;

“CDB Mais Limite” ou “Poupança Mais Limite”; Depois, clique em “Investir e liberar meu limite” ou “Guardar na poupança” ;

ou ; Por fim, preencha o valor desejado e clique em “Investir”.