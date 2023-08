Como baixar e instalar o Minecraft no Windows 11 gratuitamente (2023)

Minecraft é um jogo popular que pode ser jogado em PC com Windows, telefone Android, iPhone, Mac, Playstation, Xbox e outros dispositivos. Minecraft é um videogame de 8 bits desenvolvido pelos desenvolvedores suecos Mojang e de propriedade da Microsoft. Os jogadores neste jogo exploram os terrenos e podem construir um mundo virtual usando blocos e outros recursos fornecidos no jogo. Neste artigo, discutiremos como você pode obter o Minecraft no Windows 11 gratuitamente.

Entendendo as edições do Minecraft

O Minecraft vem em edições diferentes, cada uma atendendo a várias plataformas e preferências do jogador. Duas edições principais relevantes para usuários do Windows são “Minecraft: Java Edition” e “Minecraft for Windows 10” (também conhecido como “Bedrock Edition”). Vamos nos aprofundar nos detalhes de seus preços.

Minecraft: Edição Java

O Minecraft: Java Edition é a versão original do jogo e está disponível para compra no site oficial do Minecraft. Não está disponível gratuitamente em nenhuma plataforma, incluindo Windows 10 e 11. Os jogadores que comprarem a Java Edition terão acesso ao jogo no Windows, macOS e Linux.

Minecraft para Windows 10 (Edição Bedrock)

O Minecraft para Windows 10, também conhecido como Minecraft Bedrock Edition, foi projetado especificamente para os sistemas operacionais Windows 10 e Windows 11. Ele oferece jogo multiplataforma, permitindo que os jogadores se conectem com amigos em outros dispositivos como Xbox, Nintendo Switch e celular. Embora o Minecraft para Windows 10 tenha um custo associado, é importante observar que existem diferentes maneiras de obtê-lo:

Versão comprada: Os jogadores podem comprar o Minecraft para Windows 10 na Microsoft Store. Esta versão vem com uma etiqueta de preço e concede acesso ilimitado ao jogo.

Proprietários anteriores: Alguns jogadores que já possuíam o Java Edition antes de uma determinada data eram elegíveis para reivindicar uma cópia gratuita do Minecraft para Windows 10. Esta oferta era limitada no tempo e pode não estar mais disponível.

Baixe o Minecraft para Windows 11 gratuitamente 2023

Você pode baixar o teste gratuito do Minecraft no Windows 11 e jogá-lo no seu PC. No entanto, o teste gratuito do Minecraft tem uma jogabilidade de 100 minutos, ou 5 dias de jogo, após os quais você terá que pagar pelo jogo. Se você deseja obter o Minecraft no Windows 11 gratuitamente, siga as etapas abaixo.

No menu Iniciar, procure o Microsoft Store e abra-o.

Na Microsoft Store, procure por Minecraft. Você verá várias versões do Minecraft para Windows 10 aqui. Você encontrará o Minecraft para Windows 10, mas também é compatível com o Windows 11.

Abrir Minecraft para Windows 10 . Clique no teste grátis opção de baixar a avaliação gratuita do jogo.

O jogo começará a ser baixado. O jogo será baixado e instalado no seu PC.

Obtenha a versão paga do Minecraft: Bedrock Edition



Se você deseja baixar a versão paga do Minecraft, custará Rs. 1.474. Você pode comprar o jogo na própria Microsoft Store. Você verá a opção de obter a versão paga na página de download do Minecraft na Microsoft Store.

Existem duas outras versões do jogo, conhecidas como coleção inicial e coleção principal. A versão da coleção Minecraft Starter custará Rs. 1.674, enquanto a versão da coleção Minecraft Master custará Rs. 2.724. Você pode, no entanto, experimentar as contas gratuitas do Minecraft para ver se elas funcionam para você.

A única diferença entre os dois são os Minecoins. A coleção inicial oferece 700 Minecoins, enquanto a coleção Master oferece 1000 Minecoins. Além disso, você pode obter mais pacotes de skins na versão Master Collection.

Se você quiser baixá-los em seu PC, você deve procurar por Minecraft na Microsoft Store, e você encontrará todas essas versões do jogo lá.

Clique na versão que deseja obter, clique em instalar/obter.

Você será solicitado a continuar com o pagamento. Confirme o pagamento e o download começará.

Assim que o download for concluído, o jogo será instalado no seu PC e você poderá jogá-lo no Windows 11.

O Minecraft para Windows 10 é compatível com o Windows 11?

A equipe Mojang ainda não confirmou nada; é seguro assumir que o Minecraft Windows 10 Edition será executado no Windows 11. Vai funcionar. Você pode usar o método descrito acima para testar isso. O Minecraft estava rodando sem problemas em nosso PC enquanto escrevíamos este post.

Palavras Finais

É assim que você pode obter o Minecraft no Windows 11 gratuitamente. Você receberá a avaliação gratuita do jogo, que precisará atualizar se quiser ter a experiência imersiva do jogo.