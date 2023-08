Como baixar o emulador Play Yuzu Nintendo no PC (2023)

Desde que os jogos do Nintendo Switch se tornaram tão populares, muitos entusiastas procuraram jogar seus títulos favoritos em seus PCs. O emulador Yuzu é uma dessas soluções que permite aos usuários de PC rodar jogos do Nintendo Switch sem problemas. Usando este guia, você poderá jogar qualquer jogo do Nintendo Switch no seu PC baixando e instalando o emulador Yuzu. Vamos nos aprofundar nos detalhes para aprender sobre o baixar emulador yuzu processo!

O que que é o emulador Yuzu?

Um emulador gratuito e de código aberto para Nintendo Switch, o Yuzu Emulator foi desenvolvido pela Citra, desenvolvedora do emulador para Nintendo 3DS. Yuzu foi lançado pela primeira vez em 14 de janeiro de 2018, após vários meses de desenvolvimento. Atualmente, este emulador está disponível tanto para Windows quanto para Linux.

Com este emulador, você pode jogar a maioria dos jogos do Nintendo Switch no Windows ou Linux. O Nintendo Switch pode ser emulado em computadores pelo Yuzu Emulator para aqueles que não podem pagar por um Switch.

Existem também alguns controladores e teclados que podem ser usados ​​com este emulador. Isso nos permitirá usar o controlador para jogar o jogo.

Quais são os requisitos do sistema para executar o emulador Yuzu?

Para garantir uma experiência de jogo tranquila, verifique se o seu PC atende a todos os requisitos antes de baixar o emulador Yuzu. Aqui estão as especificações recomendadas:

SO: Windows 7 de 64 bits ou posterior ou Linux de 64 bits Processador: AMD Ryzen 5 ou Intel Core i5 (compatível com AVX) BATER: 8 GB ou mais Placa de vídeo: Compatível com OpenGL 4.6 e Vulkan com pelo menos 4GB de memória de vídeo (NVIDIA ou AMD) Armazenar: Espaço livre de pelo menos 40 GB Conexão de internet: Para acessar as atualizações e a funcionalidade online, você precisará de uma conexão com a Internet

Como baixar e configurar o emulador Yuzu no PC

É comum que as pessoas aprendam sobre o emulador Yuzu pela primeira vez e tentem baixá-lo e instalá-lo pela primeira vez. Em alguns casos, eles encontram erros de computador ao instalar o emulador. Não se preocupe; aqui, descrevemos o processo completo de como você pode instalar o emulador Yuzu no seu PC sem problemas.

Portanto, se o seu computador tiver apenas 4 GB de RAM, você ainda poderá executar o jogo. No entanto, o requisito mínimo é de 8 GB de RAM. Com 8 GB de RAM, o emulador executará o jogo sem problemas.

Para começar, devemos visitar o site oficial do emulador Yuzu e baixá-lo. É necessário instalar a versão mais recente do Microsoft Visual C++ depois de baixar o emulador.

1. Baixe e instale o emulador Yuzu

Visite o site oficial do Yuzu e baixe o emulador. O primeiro passo é baixar e instalar MicrosoftVisual C++ pois Yuzu não funcionará sem ele.

Clique em Baixar para Windows x64

Depois de baixar o Yuzu, abra-o e instale-o.

2. Configurar chaves e arquivos de configuração

Em seguida, você deve baixar as chaves de Yuzu.

Aqui você pode baixar Arquivos Mod e Arquivos de configuração personalizados . Em alguns casos, pode melhorar o tempo de execução de alguns jogos e evitar bugs. No entanto, é opcional.

Uma vez instalado o Yuzu, abra-o. Se você encontrar esse erro, será apresentada uma mensagem que diz Componentes de derivação ausentes . Por enquanto, clique em OK.

Para abra a pasta Yuzu Clique em Arquivo e selecione Yuzu

Aqui, crie uma pasta chamada keys. Nesta pasta, coloque o prod.keys arquivo que você baixou.

Depois de extrair o carregar.zip arquivo, você encontrará uma pasta chamada load. Além disso, coloque-o na pasta yuzu.

Na pasta Yuzu, vá para o pasta de configuração e depois para Personalizado . Aqui é onde você deve colocar o Custom config.zip arquivo que você baixou. Assim que você extrair o arquivo zip, poderá excluí-lo.

Você precisa reiniciar o Yuzu.

3. Defina o diretório do jogo

Clique duas vezes no aplicativo Yuzu para adicionar uma nova pasta à lista de jogos.

Então Duplo click e selecione o Pasta do jogo Nintendo Switch você baixou. Baixe-os daqui e extraia-os para Pasta Switch Games de Yuzu .

Para digitalizar subpastas, clique com o botão direito a pasta acima e selecione Analisar subpastas

4. Ajuste as configurações de CPU e GPU

Quando o Yuzu estiver aberto, clique no botão Emulação guia acima e, em seguida, clique em configurar .

Verifique se as três primeiras opções estão marcadas em Em geral .

Definir precisão da CPU para Inseguro .

Quando se trata de gráficos, defina o API para OpenGLGenericName quando você tem uma GPU Nvidia; caso contrário, para Vulkan se você tiver uma GPU AMD. Esta página também terá um Avançado aba. Certifique-se de que a precisão está definida para Alto e a Usar shaders de montagem caixa está marcada.

5. Configurações de desempenho da Nvidia (para usuários da Nvidia)

É necessário usar essas configurações para garantir que os jogos emulados sejam executados sem problemas, sem travar.

Inicialmente, clique com o botão direito sua área de trabalho e selecione Painel de controle Nvidia para abrir o Painel de controle Nvidia .

Sob Configurações 3D clique Gerenciar configurações 3D .

Selecione Yuzu.exe sob Configurações do programa e clique Adicionar .

Certificar-se Otimização segmentada está habilitado e seu modo de gerenciamento de energia está configurado para Prefira desempenho máximo . É extremamente importante concluir esta etapa.

Seu GPU de renderização OpenGL deve ser definido para o seu específico GPU Nvidia .

Como baixar, configurar e usar o emulador Yuzu no Android

Você pode usar seu dispositivo Android para jogar jogos do Nintendo Switch configurando o Yuzu Emulator da seguinte maneira:

Na Play Store, baixe o emulador Yuzu. Inicie o emulador Yuzu. Você verá uma tela com um Iniciar botão assim que abrir. Em seguida, clique nele. Você será solicitado a permitir notificações. Como é opcional, você pode permitir. Clique Próximo . Nesta etapa, você será solicitado a selecionar o arquivo que contém suas chaves de produção. Em seguida, clique no Selecionar Chaves botão e escolha prod.keys . Um alerta aparecerá dizendo Chaves instaladas com sucesso . Clique Próximo . Em seguida, você será solicitado a selecionar sua pasta de jogos. Selecione Adicionar jogos . Se você não tiver uma pasta, poderá criar uma. Nesta pasta, você deve colocar seus arquivos ROM (NSP/XCI). Então, vamos criar uma pasta chamada jogos . Uma mensagem pop-up aparecerá dizendo Diretório de jogos selecionado . Depois de clicar Próximo você verá o você está pronto tela. Jogue seus jogos e divirta-se! Em seguida, clique no Continuar botão. Verifique se o jogo que você deseja jogar está disponível como um arquivo NSP ou XCI. No gerenciador de arquivos do seu dispositivo, localize o diretório Games e cole o arquivo ROM (NSP ou XCI) lá. Esta pasta é chamada jogos . É simples assim! Agora é hora de fechar o gerenciador de arquivos. Agora que você adicionou jogos à sua pasta de jogos, pode abrir o emulador Yuzu novamente. Em seguida, abra o jogo e aproveite seu jogo.

Como jogar o jogo Nintendo Switch no emulador Yuzu

É necessário baixar o jogo no formato XCI, NSP ou NCA para o emulador Yuzu para permitir que você jogue os jogos do Nintendo Switch. A Internet tem muitos sites que você pode usar como fonte de conteúdo para os jogos do Nintendo Switch nos formatos NSP e XCI. Para rodar o jogo no emulador Yuzu, você deve baixar a versão compatível. Para jogar, você precisa mantê-lo em uma pasta após baixá-lo.

Toque em Adicionar novo diretório de jogos no emulador. Clique Selecione a pasta depois de selecionar o local do jogo. Você pode ver agora que todos os jogos foram adicionados ao emulador. Clique em um jogo para iniciá-lo e ele será executado automaticamente.

Por meio do emulador, jogar com o controle parecerá jogar em um PlayStation. É possível experimentar os jogos do PlayStation sem o PlayStation, mesmo que você não tenha um PlayStation.

Da mesa do autor

Então isso é como baixar o emulador yuzu no pc. Obrigado por ler este guia. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso você ainda enfrente problemas com as etapas para o download do Yuzu Emulator, comente abaixo e informe-nos. Além disso, se você gostar do artigo, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com eles.

