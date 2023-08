Como calcular o VALOR CORRETO a receber nas suas férias

As férias são momentos de descanso muito aguardados pelos estudantes e trabalhadores. Para garantir que você receba o valor correto durante esse período, a calculadora de férias é uma ferramenta essencial.

Neste artigo, vamos explicar como usar a calculadora de férias, falar sobre as férias proporcionais, as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, o cálculo de férias fracionadas, ferias coletivas, pagamento das férias, venda das férias e muito mais.

O que são férias proporcionais?

As férias proporcionais são concedidas quando o tempo de serviço é inferior a 12 meses consecutivos na mesma empresa. Se você for demitido ou pedir demissão antes de completar 1 ano de trabalho, a empresa calculará as férias proporcionais levando em consideração quantos meses você trabalhou dentro desse período de 1 ano.

Como funcionam as férias com a reforma trabalhista?

Com a reforma trabalhista, foi estabelecido que o trabalhador, em acordo com a empresa, pode tirar as férias de forma parcelada em até três vezes ao ano. No entanto, uma dessas parcelas não pode ser menor do que 14 dias corridos, e as demais não podem ser menores que 5 dias corridos.

Outras mudanças importantes trazidas pela reforma trabalhista incluem:

Trabalhadores em meio período agora podem tirar férias de 30 dias;

Pessoas com contrato inferior a 12 meses também podem tirar férias proporcionais ao seu tempo de trabalho;

Abono pecuniário de 1/3 dos dias de férias, conhecido como venda de férias, sendo de escolha do trabalhador, desde que solicite no prazo estabelecido pela legislação;

Férias em dobro, quando o empregador não cumprir o direito de férias do trabalhador ou fizer fora do prazo, ele é obrigado a pagar o valor das férias em dobro.

Como é o cálculo de férias fracionadas?

O sistema de férias fracionadas foi criado por meio da reforma trabalhista em 2017. Nesse sistema, o trabalhador pode ter até três períodos diferentes de descanso, desde que o primeiro não seja inferior a 14 dias e os outros dois não tenham menos que 5 dias de descanso.



Ao calcular as férias fracionadas, é preciso levar em conta quantos dias serão de afastamento. A cada novo período de descanso, o valor deve ser depositado pelo empregador. O cálculo de pagamento segue a seguinte ordem:

(salário bruto + ? do salário bruto) / 30 x número de dias de férias solicitadas - descontos de IRRF e INSS proporcionais.

Como funcionam as férias coletivas?

As férias coletivas são períodos em que a empresa dispensa boa parte dos seus funcionários, normalmente durante o fim de ano ou em tempos de crises econômicas. Isso ocorre quando a empresa precisa reduzir custos ou quando deseja que todos os funcionários usufruam do mesmo período de descanso em datas comemorativas.

Para saber mais sobre as férias coletivas, o FDR oferece um artigo completo que pode tirar todas as suas dúvidas.

Como calcular minhas férias?

O cálculo das férias é bastante simples. Basta somar ao total do seu salário bruto o valor de mais 1/3 (um terço) do mesmo. Por exemplo, se você recebe um salário bruto de R$3.000,00 e não tem dependentes, o cálculo seria:

Valor do salário: R$3.000,00 Um terço do salário: R$1.000,00 Descontos do INSS e do IRPF: R$415,20 Valor líquido das férias: R$3.584,80

Para saber o valor exato de acordo com o seu salário, utilize a calculadora de férias disponível no site do FDR.

Como é feito o pagamento das férias?

Quando o trabalhador completa 12 meses de trabalho, ele tem direito a tirar 30 dias de férias. O pagamento das férias acontece junto com o salário líquido do funcionário e deve ser efetuado no máximo dois dias antes do início do período de recesso. Por exemplo, se o trabalhador vai sair de férias no dia 15, ele deve ser pago até o dia 13.

Como calcular férias com desconto?

São feitos dois descontos no valor do pagamento das férias: do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e da contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor do desconto depende do salário do trabalhador. Confira a tabela de alíquotas de desconto do INSS para 2022:

Até R$1.212: 7,50%;

R$1.212,01 a R$2.427,35: 9%;

R$2.427,36 até R$3.641,03: 12%;

R$3.641,04 até R$7.087,22: 14%.

Já a tabela de desconto do IRPF para 2022 é a seguinte:

Até R$1.903,98: Isento;

R$1.903,99 até R$2.826,65: 7,50%;

R$2.826,66 até R$3.751,05: 15%;

R$3.751,06 até R$4.664,68: 22,50%;

A partir de R$4.664,68: 27,50%.

As tabelas serão atualizadas assim que o governo federal publicar as novas alíquotas.

O que é o 1/3 (um terço) de férias?

O 1/3 (um terço) de férias funciona como um benefício para o trabalhador aproveitar suas férias, sendo uma espécie de bônus. Para calcular esse valor, basta adicionar ao valor total do seu salário o correspondente a 1/3 do mesmo.

Nos casos em que o funcionário tem salário variável ou é pago por hora, o cálculo do 1/3 é feito de acordo com sua remuneração dos últimos 12 meses, dividindo por 12.

Como é o cálculo de férias vencidas?

Para saber se as férias estão vencidas, basta considerar quando você começou a trabalhar na empresa. Após 12 meses consecutivos prestando serviços no mesmo local, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Esses dias de descanso podem ser tirados até um ano após completar 12 meses de trabalho.

Caso a empresa não respeite esse período, ao calcular o valor das férias vencidas, será necessário pagar o benefício em dobro. Ou seja, o valor que o trabalhador tem direito multiplicado por 2.

Situações que podem reduzir o valor das férias

Determinadas situações podem fazer com que haja uma redução do valor das suas férias, sendo a quantidade de faltas durante o período de trabalho um desses fatores.

Se o trabalhador tiver mais de 5 faltas não justificadas no ano, suas férias serão reduzidas da seguinte forma:

De 6 a 14 faltas: 24 dias corridos de férias;

De 15 a 23 faltas: 18 dias corridos de férias;

De 24 a 32 faltas: 12 dias corridos de férias;

Superando 32 dias de falta, o trabalhador não tem direito a férias.

Como usar a calculadora de férias para férias proporcionais?

Para calcular as férias proporcionais, é necessário multiplicar o salário pela quantidade de meses trabalhados. Em seguida, divida o resultado por 12 e some 1/3. Simplificando: salário X meses trabalhados ÷ 12 + 1/3.

Como vender as minhas férias?

Caso tenha interesse em vender suas férias, é importante entender em quais casos isso é permitido e quantos dias você poderá vender. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) regulamenta essa prática por meio do artigo 143, que permite ao empregado converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

Dessa forma, o trabalhador está autorizado a vender até um terço das suas férias, o que equivale a 10 dias do total de 30 dias de descanso. É importante ressaltar que a venda dos 30 dias de recesso não está permitida por lei, apenas até 10 dias podem ser vendidos.

Cabe somente ao trabalhador a escolha de vender ou não as férias, e a empresa não pode obrigá-lo a vender nem se negar a comprar.

Como calcular a venda das férias?

Para calcular o valor das férias que serão vendidas, é preciso dividir o salário pela quantidade de dias de férias a que você tem direito (30 dias) e multiplicar o resultado pela quantidade de dias que você deseja vender (nesse caso, 10 dias). Por exemplo, se seu salário é de R$3000,00, o cálculo seria:

R$ 3000,00 / 30 = R$ 100,00 R$ 100,00 x 10 dias = R$ 1000,00

Estagiário, Jovem Aprendiz e Trainee têm direito a férias remuneradas?

Sim, estagiários, Jovens Aprendizes e Trainees têm direito a férias remuneradas. Isso porque esses três cargos possuem contrato de pelo menos um ano, e por isso terão direito ao descanso e ao pagamento por ele. Além disso, são regidos pelas proteções da CLT.

Ademais, as férias são um direito garantido por lei para os trabalhadores e estudantes. Com a calculadora de férias, fica mais fácil saber o valor exato a ser recebido durante esse período. Além disso, é importante entender as regras das férias proporcionais, as mudanças trazidas pela reforma trabalhista, o cálculo de férias fracionadas, as férias coletivas, o pagamento das férias, a venda das férias e outros aspectos importantes.

Utilize as informações deste artigo para garantir seus direitos e aproveitar suas férias da melhor forma possível.