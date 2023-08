Como Cameron Brink decidiu ficar em Stanford em vez de ingressar na WNBA graças ao NIL

Cameron Brink está destinado a ser uma estrela da WNBA, mas isso não significa que o atacante esteja correndo para se tornar um jogador profissional.

O 21 anosque acaba de ser anunciado como da nova eraprimeira porta-voz do basquete femininotem a sorte de ganhar dinheiro suficiente com vários patrocínios através de NADA (Nome, Imagem e Semelhança), para viver confortavelmente e não ter que se tornar profissional no segundo em que fosse elegível.

Mais uma temporada em Stanford



Beira anunciou sua decisão de voltar para seu último ano com o Cardeal de volta Outubro mesmo que sua elegibilidade para entrar na WNBA Rascunho seria ativado até abril deste ano.

cameron adora jogar na NCAA com Stanford, mas grande parte de sua decisão de permanecer na faculdade é por causa do programa NIL.

O WBCA Jogador Defensivo do Ano teve um par de temporadas muito lucrativo, ganhando um valor estimado $ 200.000 por ano graças à sua lista de elite patrocíniosprovando que ela pode ganhar tanto agora quanto ganharia ao ingressar no WNBAsem ter que perder seu último ano na faculdade.

Brink´s patrocinadores incluem Celsius, Buick, Urban Outfitters, Optimum Nutrition e, mais notavelmente, sua recente parceria com a New Balance.

Falando sobre o acordo recentemente anunciado entre a marca e a Brink, New Balance’s chefe de marketing esportivo de basquete, Naveen Lokeshtinha isso a dizer sobre cameron:

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Cameron como a primeira jogadora de basquete a se juntar à família New Balance. A habilidade excepcional de Cameron na quadra e seu desejo de retribuir se alinham perfeitamente com o desejo da New Balance de mudar o jogo para melhor. Estamos entusiasmados em apoiar Cameron a alcançar novos patamares em sua carreira e contribuir para o crescimento do basquete feminino nos próximos anos.”

Brink também comentou sobre como o NIL impactou sua vida em entrevista ao recém-criado podcast chamado “Nilosophy”, um espaço onde atletas universitários poderão falar sobre como navegam no mundo do marketing com suas carreiras esportivas.

O relacionamento de Brink com Steph Curry

cameronque também é um Campeão da Copa do Mundo Fiba 3×3 e MVPganhou fama pela primeira vez quando seu relacionamento especial com Steph Curry chamou a atenção de fãs de basquete. A relação do casal é tão forte que eles até se consideram uma família.

Acontece que Steph e Cameron’s mães são amigas muito próximas da faculdade e cameron conseguiu desfrutar de perto orientação da lenda do basquete ao longo de sua juventude e enquanto ela continua sua grande carreira de basquete.

Embora não se saiba se Steph influenciou sua decisão de permanecer em Stanford mais um ano, o que sem dúvida é verdade é que Beira sempre terá Curry’s suporte por completo.