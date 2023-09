Como colocar música na nota do Instagram?

O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, está constantemente inovando e lançando novos recursos para manter seus usuários engajados. Recentemente, foi anunciado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que em breve será possível adicionar trechos musicais de até 30 segundos nas notas, semelhante ao saudoso MSN Messenger.

Além disso, será possível inserir uma legenda curta ao lado da faixa no status. Essa novidade promete trazer uma forma ainda mais criativa de se expressar e compartilhar músicas com os seguidores.

A novidade revelada por Mark Zuckerberg

A revelação dessa nova função foi feita pelo próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em seu perfil no Instagram. Ele compartilhou a novidade empolgante com os usuários, anunciando que em breve será possível adicionar trechos musicais nas notas. Essa atualização promete deixar a experiência no Instagram ainda mais envolvente e atrativa para os usuários.

Segundo Zuckerberg, a nova função permitirá que os usuários toquem na música para ouvir um trecho dela e também poderão usar um botão de tradução para compreender letras em outros idiomas. Essa interatividade proporcionará aos usuários uma experiência musical completa dentro da plataforma.

Presença global e popularidade entre os adolescentes

O Instagram informou que a nova função estará disponível em todos os países onde a rede social possui licenciamento para usar músicas. Essa expansão global garantirá que todos os usuários tenham acesso a essa nova forma de compartilhar música em suas notas.

A empresa revelou que a função de notas já é muito popular entre os adolescentes. Nos últimos três meses, mais de 100 milhões de perfis compartilharam pelo menos uma nota em suas contas. Com a possibilidade de adicionar música em seus status, espera-se que essa nova atualização seja bem recebida por esse público jovem e criativo.

Relembrando a época do MSN Messenger



Para os mais nostálgicos, essa nova função do Instagram trará à tona lembranças do saudoso MSN Messenger. Muitos usuários antigos do MSN utilizavam plugins para exibir no status as músicas reproduzidas em programas como Winamp e Windows Media Player. Agora, essa possibilidade de compartilhar músicas em notas traz uma nova forma de reviver aqueles tempos e relembrar a sensação de personalizar o status com músicas favoritas.

No entanto, é importante ressaltar que a música não aparecerá automaticamente nas notas do Instagram, mas talvez algum usuário encontre um jeito de fazer isso no futuro. Mesmo assim, essa novidade promete agradar aqueles que desejam compartilhar seus gostos musicais de forma criativa e envolvente.

Lançamento e concorrência com o plataforma X

Ainda não há uma data definida para o lançamento dessa nova função no Instagram. No entanto, é provável que ela seja disponibilizada gradualmente nos próximos dias. Os usuários podem ficar atentos às atualizações do aplicativo para aproveitar esse recurso inovador.

Além disso, o Instagram está de olho em bater de frente com o Twitter, lançando um rival para competir com essa grande rede social. Já é possível conferir imagens vazadas da plataforma que promete trazer uma nova experiência para os usuários, ampliando ainda mais as possibilidades de interação nas redes sociais.

Ademais, o Instagram continua se reinventando e oferecendo novas formas de se expressar e compartilhar conteúdo. Com a nova função de adicionar trechos musicais em notas, os usuários poderão criar posts ainda mais envolventes e personalizados. Essa atualização promete agradar aos fãs de música e trazer uma nova forma de interação dentro da plataforma.

Fique por dentro das novidades do Instagram e aproveite essa nova função para mostrar aos seus seguidores suas músicas favoritas e compartilhar momentos especiais ao som de uma trilha sonora personalizada. Aproveite a criatividade e faça suas notas no Instagram se destacarem com essa nova funcionalidade.

Lembre-se de acompanhar as atualizações do aplicativo e ficar atento ao lançamento dessa nova função. O Instagram está sempre trazendo inovações e melhorias para tornar a experiência dos usuários ainda mais completa e envolvente. Não deixe de explorar todas as possibilidades e compartilhar sua paixão pela música com o mundo.

