Como confundir o seu cérebro? Confira este teste estingante!

Uma ilusão de ótica não existe apenas para confundir o seu cérebro: na realidade, existem estudos aprofundados sobre as causas e efeitos de determinadas imagens ou vídeos que transmitem confusão visual e diferentes pontos de vista a depender da pessoa que está observando.

Os testes para de ilusão de ótica exploram as complexidades da percepção visual, desafiando nossa mente a assimilar visões de maneira única e surpreendente.

Com isso, os cientistas estão há séculos estudando o comportamento do nosso cérebro e como ele pode receber e interpretar as informações visuais contidas nessas imagens, com o objetivo de entender melhor sobre o sistema visual e a mente humana.

A seguir, você pode testar e confundir o seu cérebro em um joguinho simples de identificação visual com uma imagem de uma floresta.

Ache o predador do cervo na imagem

Existe um predador escondido na imagem do cervo na floresta: você tem 13 segundos para identificar a onde há um puma escondido na fotografia.

Para facilitar a sua contagem, você pode utilizar o cronômetro do seu celular para marcar o tempo. Começando agora!

Caso você não tenha conseguido identificar o puma, logo abaixo trouxemos a solução para saciar a sua curiosidade.



Além disso, você consegue encontrar diversos testes parecidos com esse para treinar o seu cérebro nas ilusões de ótica e conseguir acertar da próxima vez.

Solução do teste

A solução dessa ilusão de ótica está logo abaixo para confirmar se você realmente encontrou o puma escondido na fotografia.

As ilusões de ótica além de serem amplamente estudadas na ciência, elas também agregam para a sociedade através da história e da arte:

Muitas vezes são grandes obras artísticas apreciadas por muitas pessoas tanto pela beleza quanto pelo mistério contido em seus enigmas visuais.