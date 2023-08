Como conseguir R$ 1.400 pelo Bolsa Família? Conheça os critérios para o valor MÁXIMO

O Bolsa Família traz consigo uma notícia emocionante e inovadora para seus beneficiários.

Este programa atingiu um nível verdadeiramente extraordinário no que diz respeito à transferência de renda, abrindo portas para pagamentos que podem chegar a um impressionante montante de até cerca de R$ 1,4 mil.

Neste mês de agosto, as famílias que são contempladas por esse programa e que possuem até dez membros terão a oportunidade de alcançar um marco histórico nas parcelas do Bolsa Família.

Este novo patamar de apoio financeiro se deve a uma nova fórmula de cálculo estabelecida pelo Governo Federal. Esta garante uma transferência mínima para cada indivíduo dentro dessas famílias beneficiárias.

Conforme as diretrizes do programa, cada membro que compõe o núcleo familiar tem o direito de receber um auxílio no valor de R$ 142.

E para as famílias de menor porte que não alcançam nem mesmo a soma fixa de R$ 600, o Governo Federal está comprometido em fornecer um complemento financeiro.

Contudo, para famílias de grande dimensão, como aquelas compostas por até dez pessoas, a nova metodologia de cálculo do Bolsa Família concede o direito de receber uma parcela ainda mais significativa, totalizando um impressionante valor de R$ 1.420.

Enfim, se você quer saber muito mais sobre os benefícios cumulativos disponibilizados pelas novas regras do programa, bem como, esclarecer dúvidas importantes, esse texto foi pensado para você! Portanto, prossiga com a leitura.

Como conseguir o valor máximo do Bolsa Família?



Antes de tudo é importante ressaltar que os valores pagos pelo Bolsa Família variam de acordo com a composição familiar. Assim, são considerados o número de integrantes e também os grupos específicos, como crianças, adolescentes e gestantes.

Então, como mencionamos anteriormente, cada membro da família tem o direito de receber R$ 142. Com a somatória desses montantes, cada núcleo familiar está assegurado a receber, no mínimo, o total de R$ 600 a cada mês.

Além desse valor-base, haverá um acréscimo de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. O adicional visa prover um suporte adicional às necessidades das famílias com os membros mais jovens.

Para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 anos, gestantes e mulheres em fase de amamentação, será concedido um valor adicional de R$ 50.

Logo, sendo valores que podem ser acumulados, as famílias que possuem diferentes grupos de beneficiários tem direito a um auxílio mais substancial, podendo chegar ao valor máximo definido, isto é, R$ 1.420.

Além disso, o Bolsa Família ainda paga o “benefício extraordinário de transição”, que visa atender às famílias que anteriormente eram beneficiárias do Auxílio Brasil. E, bimestralmente, há um depósito extra correspondente ao Auxílio-Gás.

Por fim, uma medida relevante é a previsão de correção dos valores do Bolsa Família pelo governo. Isso deve acontecer, no mais tardar, dentro de um período de dois anos.

Isso garante que os benefícios se mantenham atualizados diante das mudanças nas condições econômicas e das necessidades das famílias ao longo do tempo.

Como participar do programa?

É ainda importante esclarecer essa dúvida. Afinal, muitas pessoas que acreditam ter os critérios de elegibilidade do programa ainda não são cadastradas por terem dúvidas sobre a inscrição.

Dessa forma, é preciso ter em mente em primeiro lugar que, se trata de um benefício social. Isso significa que é destinado a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Portanto, a regra principal para ser um beneficiário é ter uma renda que se encaixe nas diretrizes do Bolsa Família.

Desde a última atualização o limite ficou estabelecido em um rendimento mensal per capita de até R$ 218. Isto implica que a soma das rendas de todos os membros da família, dividida pelo total de pessoas, deve resultar em um valor inferior a R$ 218.

Para receber o Bolsa Família é preciso estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico). Caso a família atenda a esses critérios, pode dirigir-se ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo, localizado no mesmo município em que reside e solicitar a inclusão no sistema.

É relevante mencionar que frequentemente há diversas unidades do CRAS distribuídas pela cidade, cada uma visando uma melhor assistência às diferentes áreas geográficas.