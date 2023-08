Como consultar o estado do pagamento da Segurança Social?

O Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) e os programas Supplemental Security Income (SSI) oferecem assistência a indivíduos que atendem aos critérios de elegibilidade para deficiência.

Antes de enviar sua inscrição, o Seguro Social recomenda que você se familiarize com os fundamentos para garantir que tenha uma compreensão clara do que esperar durante todo o processo de inscrição.

Além disso, reúna as informações e os documentos necessários para concluir o aplicativo.

O programa SSDI fornece benefícios para você e membros específicos da família se você for considerado “segurado”. Isso implica que você trabalhou por tempo suficiente e recentemente, além de contribuir com impostos para a Previdência Social com base em seus rendimentos.

Por outro lado, o programa SSI oferece benefícios para adultos e crianças que satisfaçam os pré-requisitos para uma deficiência qualificada, além de ter renda e recursos limitados.

Embora esses dois programas tenham características distintas, os critérios médicos permanecem consistentes. Se você atender aos critérios não médicos, poderá receber benefícios mensais se possuir uma condição médica que persista por pelo menos um ano ou leve à morte.

Por que meu pagamento de SSI está demorando tanto?

O tempo de processamento para pedidos de deficiência pode variar, dependendo de fatores como a natureza da deficiência, provas ou exames médicos necessários e análises de qualidade aplicáveis ​​ao seu caso.

Depois que o Seguro Social receber sua inscrição, eles farão uma análise e entrarão em contato com você se forem necessários mais esclarecimentos. É possível que eles solicitem documentação adicional antes de prosseguir.

Para monitorar o status de sua inscrição, você pode utilizar sua conta pessoal online do My Social Security. Se o acesso on-line não estiver disponível, entre em contato pelo telefone 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) das 08:00 às 19:00, de segunda a sexta-feira.

A que horas são depositados os cheques SSI?

Normalmente, os cheques da Previdência Social são depositados por volta da meia-noite da noite anterior à data de pagamento agendada.

No entanto, como é o caso de qualquer transferência financeira, pode haver atrasos ocasionais. Por precaução, é aconselhável aguardar 24 horas antes de contactar a Segurança Social em caso de falta de pagamento.