Como CONSULTAR o PIS? Veja se você tem direito a RECEBER valores

Com a liberação dos valores referentes ao Abono Salarial, muitos trabalhadores acabam encontrando dúvidas sobre como consultar o PIS. Então, já esclarecemos que o processo não é difícil, nem muito trabalhoso para conseguir.

Portanto, se você ainda não sabe como funciona esse tipo de consulta, continue por aqui que vamos explicar. Acompanhe até o final deste conteúdo para entender como verificar agora se você possui valores a receber em seu PIS.

O que é o PIS?

De acordo com o contrato de trabalho, cada empresa possui a obrigação de depositar todo mês uma quantia para cada funcionário. Esse valor é abatido direto dos descontos e depositado em uma conta em nome do beneficiário.

Então, essas quantias formam o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), uma forma de equilibrar a distribuição de renda. Assim, os trabalhadores que recebem salários menores podem receber benefícios como o Seguro Desemprego e o Abono Salarial.

Por isso, na hora de consultar o PIS, é importante saber de onde esse vem essas quantias, e quem possui o direito a receber o benefício. Além dos auxílios, esse fundo também possui uma parte para financiamento do BNDES, em programas de desenvolvimento econômico.

Portanto, cada pessoa que já realizou trabalhos com carteira assinada, e recolheu essa parte de imposto, possui direito. Vale a pena conferir se existe algum tipo de valor a receber, principalmente se você não recebeu quando aconteceu sua demissão.

Qual a diferença de PIS e Pasep?

O programa de integração social é um benefício somente dos trabalhadores que possuem carteira assinada com a iniciativa privada. Assim, ele possui uma função específica para este tipo de contrato, com empresas particulares.

Porém, no caso do Pasep, ele é o mesmo tipo de benefício, para os trabalhadores que atuam no setor público. Como o tipo de contratação é diferente, o programa de incentivo possui um nome diferente, ainda que tenha basicamente a mesma função.



Então, é possível também consultar os valores para quem possui Pasep, mas direto no Banco do Brasil. Se essa é sua condição, pode acessar o conteúdo através do aplicativo, ou da página oficial da instituição.

Como consultar o PIS

Para consultar o PIS e verificar se existe algum valor a receber, é super simples. Hoje, a Caixa Econômica possui diferentes tipos de canais para verificação dos conteúdos relacionados aos benefícios de trabalhadores.

Portanto, a primeira forma de consultar é através do Caixa Tem, aplicativo oficial da instituição bancária. Dentro dele, há uma aba específica para o Abono Salarial e inclusive para o extrato do PIS, se você precisar desse documento.

Além disso, o aplicativo Caixa Trabalhador também oferece essas informações e o saldo de seu Abono. Por fim, é possível realizar a consulta através do Atendimento Caixa Cidadão, no horário comercial, pelo telefone 0800 726 0207.

Como consultar o PIS pelo CPF

Como o PIS é um documento do trabalhador, ele está vinculado a outros tipos de documentos, como o CPF. Por isso, é possível consultar o PIS usando outra identificação, e de várias maneiras diferentes.

Dessa maneira, a Caixa Econômica deixa vários aplicativos e páginas diferentes disponíveis para consultar esses conteúdos. Então, deixamos uma lista com nos principais, onde você pode utilizar seu CPF para obter o número do PIS:

Meu INSS;

FGTS (direto no documento informativo);

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Tem;

App Caixa Trabalhador.

Ainda, existe outra opção para quem não quiser fazer o download de nenhum aplicativo: o site Caixa PIS. Dessa maneira, consegue acessar a página oficial do programa na Caixa Econômica e consultar seus dados de trabalhador de forma simples.

Quem tem direito de receber dinheiro pelo PIS/Pasep?

Além de entender o que é e como é formado o PIS, também é fundamental entender se você tem ou não direito aos benefícios. Portanto, confira quais são os beneficiários do Abono Salarial:

Trabalhadores com carteira assinada;

Servidores públicos dentro das normas salariais;

Trabalhadores que receberam até dois salários mínimos no ano-base

Assim, é importante verificar se você possui direito a esse valor, antes de realizar a consulta. Vale lembrar que o valor que conta para o requisito é a média do salário no ano-base (todos os meses somados, divididos por 12).

Como saber se tem dinheiro esquecido no PIS

Para saber se existe algum tipo de benefício esquecido, vinculado ao seu PIS, basta realizar a consulta. Todos os valores estão em seu histórico, e se aparecer nenhum tipo na consulta, significa que já recebeu tudo o que precisava antes de consultar.

Perguntas frequentes sobre como consultar o PIS

Além desses conteúdos, deixamos algumas perguntas comuns de usuários, que podem te ajudar a entender melhor como consultar o PIS. Por isso, não deixe de conferir até o final para começar agora mesmo a verificar se você possui valores a receber.

Como tirar extrato do PIS?

Além do modo tradicional, através do caixa eletrônico em uma agência da Caixa Econômica, você também pode usar os modelos tradicionais. Assim, na aba “Meu NIS”, é possível selecionar o extrato disponível, vinculado a seu número de trabalhador.

Qual aplicativo para ver o PIS?

Existem alguns aplicativos que podem te ajudar com essa tarefa: o Caixa Trabalhador, mostra suas informações, incluindo o Abono Salarial. Além disso, o Caixa Tem também oferece vários outros dados relacionados ao PIS/Pasep de cada beneficiário.

Como consultar o PIS no Caixa Tem?

A primeira parte, para consultar o PIS e os valores pelo app, é baixar e instalar o Caixa Tem. Em seguida, utilize o CPF para consultar suas informações, e na página inicial, consulte seu Abono Salarial. Se precisar, verifique também outros valores em aberto no perfil.

Como saber se tenho dinheiro na Caixa para receber pelo CPF?

Ainda, para saber se existem valores disponíveis para receber, vinculados a seu CPF, basta usar os aplicativos do FGTS ou Caixa. Além disso, também pode ligar para o número 0800 726 0207 e falar com um atendente para verificar seus saldos.

Por fim, para conhecer mais sobre este e outros benefícios para os trabalhadores, aqui é o lugar perfeito. Então, não deixe de explorar mais conteúdos e ver se você tem direito a mais programas ou auxílios do Governo Federal.