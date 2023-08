Como converter fotos em PDF no iPhone ou iPad 2023

Converter suas fotos em PDF oferece muitos benefícios, como tamanho de arquivo menor, compatibilidade com todos os dispositivos e também pode ser criptografado. Portanto, é uma das formas eficientes de enviar arquivos para amigos, familiares ou trabalho.

Mas se você é um usuário iOS, você sabe como converta fotos em PDFs no iPhone ou iPad? Felizmente, você pode fazer isso facilmente em seu dispositivo, sem baixar nenhum aplicativo. Se você não sabe como não se preocupe, você está no lugar certo. Nós iremos guiá-lo através como você pode converter fotos em PDF no iPhone ou iPad.

Como converter fotos em PDF no iPhone ou iPad

Você encontrará muitos aplicativos de terceiros na App Store que ajudam a converter fotos em PDF no iPhone ou iPad. Mas baixar esses aplicativos no seu dispositivo é desnecessário, pois ele já possui um recurso integrado que permite fazer isso de maneira fácil e rápida. Vamos ver como você pode converter fotos em PDFs.

Converta fotos em PDF no iPhone ou iPad usando o aplicativo Fotos

A primeira maneira de converter fotos em PDFs no iPhone ou iPad é usando o aplicativo Fotos integrado. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Primeiro, abra o Fotos aplicativo no seu iPhone ou iPad.

Agora selecione todas as fotos que deseja adicionar ao PDF.

Depois disso, toque no Slebre botão no canto inferior esquerdo.

Toque no Imprimir opção na próxima tela.

Depois disso, você deve tocar no Imprimir botão novamente e depois em Salvar em arquivos.

Agora você verá que as fotos foram automaticamente convertidas em PDF e salvas no seu dispositivo.

Como faço para converter imagens do iPhone em PDF no iPad usando o aplicativo Arquivos

Em vez de usar o aplicativo Fotos, você também pode usar o aplicativo Arquivos no seu iPhone/iPad para converter fotos em PDF. Veja como-

Primeiro, abra o arquivos aplicativo em seu dispositivo iOS e vá para sua pasta de fotos.

Agora, selecione as fotos que deseja converter para PDF .

Uma vez feito isso, toque no três pontos no canto inferior direito.

Por fim, toque no Criar PDF opção.

Observação- Este método só funcionará se você tiver fotos salvas no aplicativo Arquivos.

Converta fotos em PDF no iPhone ou iPad usando o aplicativo Livros

Quando você compartilha qualquer foto no aplicativo Livros, ele a converte automaticamente em PDF. Portanto, você pode usar esse recurso para converter fotos em PDF no iOS. As etapas para isso são as seguintes:

Abra o Fotos aplicativo e selecione as fotos desejadas.

Em seguida, toque no Compartilhar ícone localizado no canto inferior esquerdo.

Abrirá muitas opções para compartilhar as fotos, e você precisa tocar no Mais botão e selecione Livros na próxima tela.

Pronto, as fotos serão salvas em PDF no app Livros.

A melhor parte é que se você ativou a sincronização do iCloud para livros, ela estará disponível em todos os seus dispositivos Apple.

Mas um problema com esse método é que você não pode reorganizar as páginas selecionadas. No entanto, você pode alterar o layout do PDF para adicionar uma ou mais imagens na mesma página da página de compartilhamento.

Converta fotos em PDF no iPhone ou iPad usando o aplicativo Notes

O quarto e mais prático método para converter fotos em PDF no iOS é usar o aplicativo Notas, que permite organizar cada imagem como desejar. Siga estas etapas para fazer isso-

Primeiro, abra o Notas aplicativo no seu iPhone ou iPad.

Depois disso, toque no ícone da câmera na barra inferior. Em seguida, toque no Escolha foto ou vídeo opção.

Selecione todas as fotos que deseja converter para PDF e toque em Adicionar.

Então, você precisa tocar no três pontos no canto superior direito.

Toque no Imprimir botão agora.

Agora você pode compartilhar o PDF ou tocar em Salvar em arquivos para salvar o PDF no aplicativo Arquivos.

Conclusão

Então, esses foram os quatro métodos para converter facilmente fotos em PDF no iPhone ou iPad. Esperamos que esses métodos ajudem você a converter sua foto em PDF no seu dispositivo. Se você enfrentar algum problema, informe-nos na seção de comentários abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: