O aplicativo Threads, uma plataforma de mensagens do Instagram, oferece aos usuários um espaço privado para se conectar com seus amigos mais próximos por meio de fotos, vídeos e mensagens. No entanto, os usuários às vezes podem encontrar um problema frustrante em que algumas respostas não estão disponíveis nos tópicos. Essa interrupção pode prejudicar a comunicação tranquila e diminuir a satisfação do usuário. Neste artigo, discutiremos várias maneiras de solucionar esse problema e garantir mensagens ininterruptas no aplicativo Threads.

Como corrigir algumas respostas que não estão disponíveis no aplicativo Threads

Dispositivo de reinício

Esse problema pode ser causado devido a bugs e falhas no seu dispositivo. Se você está enfrentando esse problema com o aplicativo Threads, reiniciar o telefone ou tablet deve resolver o problema. Reinicie seu dispositivo e, uma vez ligado, inicie o aplicativo Threads e você não deverá ter problemas com ele.

Verifique a conexão com a Internet

O uso do aplicativo Threads requer uma conexão de internet estável. Teste a velocidade da sua internet através o Teste rápido aplicativo ou Fast.com. Se a sua internet estiver lenta, esse pode ser o motivo do problema de conteúdo não disponível nos tópicos. Você pode consertar sua internet seguindo as etapas abaixo:

Ative o modo avião no telefone, aguarde alguns segundos e desligue-o.

Remova o SIM do telefone, limpe-o com um pano e insira-o novamente.

Se você estiver conectado a uma VPN, isso pode diminuir a velocidade da sua internet. Desconecte-se da VPN e veja se você ainda enfrenta o problema.

Se os métodos acima não resolverem o problema da Internet, conecte seu telefone a uma rede Wi-Fi.

As etapas acima devem ajudá-lo a corrigir o problema com sua Internet e você poderá usar o Threads.

Limpar cache do aplicativo Threads

Se você estiver enfrentando um problema de conteúdo não disponível em tópicos, tente limpar o cache do aplicativo. Esse problema pode ser encontrado devido ao cache corrompido e limpar o cache do dispositivo ajudará a corrigi-lo. Aqui está como-

No Android

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e pressione e segure o Tópicos aplicativo.

Toque no Informações do aplicativo ícone na frente do menu.

Agora, toque em Armazenamento e Cache opção.

Toque no Limpar cache opção para limpar o cache.

Depois de limpar o cache do aplicativo, reinicie o Tópicos e agora você deve ver as postagens sem problemas.

No iOS

Vá para o Configurações do seu dispositivo.

Toque em Em geral e depois Armazenamento do iPhone .

Agora, procure o Tópicos aplicativo e toque nele.

Toque em Descarregar aplicativo .

Aplicativo Forçar Parar Tópicos

Se você tentou as etapas anteriores, mas nada parece funcionar, tente forçar a parada do aplicativo. Aqui está como-

Toque e segure o Tópicos aplicativo da gaveta de aplicativos e, em seguida, toque no Informações do aplicativo opção. Isso abrirá o Informações do aplicativo página.

No Informações do aplicativo página, toque no Forçar parada opção.

Depois disso, abra o aplicativo Threads novamente, que deve funcionar bem agora.

Verifique o Servidor de Tópicos

Esses problemas são comuns com o tempo de inatividade do servidor. Visita o detector de down site e verifique o status do servidor de Threads. Você verá se há algum problema com o servidor ou não. Além disso, o site mostrará todas as interrupções anteriores relatadas pelos usuários nas últimas 24 horas.

Se houver problemas de servidor com os Threads, você terá que esperar até que o problema seja resolvido. Se não houver problemas no servidor, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Você também pode encontrar esse problema devido a uma versão desatualizada do aplicativo instalada em seu telefone. Atualize os Threads para a versão mais recente para corrigir esse problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Procure o Tópicos app e abra-o no resultado da pesquisa.

Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação- Você verá o Atualizar opção apenas se houver alguma atualização disponível, senão você não encontrará esta opção.

Reinstale o aplicativo Tópicos

Se você começou a enfrentar isso depois de atualizar o aplicativo, provavelmente a atualização não foi instalada corretamente e causou esse problema. Você pode tentar reinstalar o aplicativo Threads e o problema será corrigido. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Toque e segure o Tópicos ícone do aplicativo e, em seguida, toque no ícone Excluir/Desinstalar opção; confirme a desinstalação do aplicativo.

Se você estiver usando um Android dispositivo, aberto Loja de jogos ; se você estiver usando um iOS dispositivo, abra o Loja de aplicativos .

Aqui, procure o Tópicos aplicativo. Toque em Instalar/Obter botão ao lado do aplicativo para instalar o aplicativo.

Aguarde até que o aplicativo seja instalado e, em seguida, inicie-o. Entre na sua conta e verifique se você pode ver o conteúdo agora.

Relatório sobre tópicos

Por fim, se nada resolver o problema, denuncie-o no Threads. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Tópicos aplicativo em seu dispositivo.

Esteja na tela onde você vê o Conteúdo não disponível erro.

o Agora agite seu telefone e, quando o pop-up aparecer, toque em Reportar um problema .

Agora toque em Incluir e Continuar para incluir logs e diagnósticos .

Descreva o problema que você está enfrentando e toque em Enviar .

Isso enviará seu problema para o suporte ao cliente do Threads.

Agora, você terá que esperar pela resposta da equipe Threads, e eles resolverão o problema.

Conclusão

Encontrando o “Algumas respostas não estão disponíveis nos tópicos” problema pode ser frustrante, mas com as etapas de solução de problemas mencionadas acima, você pode melhorar as chances de resolvê-lo.

