Para jogadores ávidos de Armored Core 6: Fires of Rubicon, não há nada mais frustrante do que ser retirado de uma sessão de jogo envolvente por um erro inesperado. O código de erro 30005, em particular, tem sido o inimigo de muitos. Mas não tenham medo, colegas jogadores! Com uma compreensão abrangente e o conjunto certo de ferramentas, esta questão pode ser abordada de forma eficaz.

Ok, o negócio é o seguinte: Armored Core 6, ou “Fires of Rubicon” como alguns chamam, é um jogo legal onde grandes robôs lutam entre si. Você pode escolher seu robô, torná-lo legal e depois lutar em lugares diferentes. Às vezes, assim como nossos telefones ou computadores, os jogos podem apresentar pequenos problemas. Um desses problemas é Erro anti-fraude fácil 30005.

Razões para obter o erro anti-cheat fácil 30005?

Às vezes, problemas acontecem e os jogos podem parecer um pouco engraçados. Vamos discutir por que o código de erro 30005 pode aparecer.

Proteção da pilha do kernel: Isto é como um escudo para o seu computador. Se estiver desligado ou bagunçado, o jogo pode não gostar e mostrar o erro.

Corrupção de arquivos de jogo: Pense nisso como um livro faltando algumas páginas. Se os arquivos do jogo estiverem confusos ou desaparecidos, o jogo não funcionará perfeitamente.

Versões desatualizadas do jogo: Jogando em uma versão antiga do jogo? Este pode ser o soluço. É sempre bom verificar as atualizações mais recentes.

Problemas do servidor: Às vezes, o jogo não consegue conversar com o computador principal (o servidor). Quando isso acontecer, o erro poderá piscar.

Como corrigir o erro 30005 do Armored Core 6 Easy Anti Cheat

Para jogadores que enfrentam problemas com “Armored Core 6 Fácil Anti-Cheat”, várias soluções foram discutidas aqui. Alguns podem achar que um método funciona em detrimento de outro. No entanto, é importante compreender as implicações de cada método antes de aplicá-lo.

Desativar proteção de pilha imposta por hardware no modo kernel

Esse recurso é um aprimoramento de segurança no Windows que ajuda a prevenir ataques de corrupção de pilha monitorando pilhas no modo kernel. Se você estiver enfrentando problemas com “Armored Core 6 Easy Anti Cheat”, desativá-lo pode ser uma solução alternativa. No entanto, desligá-lo pode expor seu sistema a certas vulnerabilidades.

Abra as configurações do Windows.

Navegue até Atualização e segurança > Segurança do Windows.

Clique em Segurança do dispositivo.

Sob Isolamento central Clique em Detalhes .

Clique em . Desativar Integridade da memória.

Reinicie o computador.

Excluir EasyAntiCheat.sys

EasyAntiCheat.sys é um arquivo de sistema associado à solução anti-cheat usada por muitos jogos, incluindo “Armored Core 6”. Excluir esse arquivo às vezes pode resolver conflitos, mas também pode impedir a inicialização do jogo.

Abra o Explorador de Arquivos.

Navegue até o diretório de instalação do jogo.

C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat

Encontre e exclua EasyAntiCheat.sys.

Inicie o jogo e veja se ele solicita o reparo ou reinstalação do anti-cheat.

Verifique os arquivos do jogo

Os arquivos do jogo podem ser corrompidos com o tempo ou devido a instalações incompletas. A verificação dos arquivos do jogo garante que todos os arquivos necessários estejam presentes e corretos.

Abra o Vapor aplicativo em seu computador.

aplicativo em seu computador. Navegue até o ‘Biblioteca‘ seção.

Identificou o Armored Core 6 que você gostaria de conferir? Agora clique nele.

Clique com o botão direito isso, então escolha ‘Propriedades‘.

Clique em Arquivos instalados .

. Agora você verá a opção “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Você verá que o processo foi iniciado.

Espere que seja concluído. Isso levará algum tempo, então não se preocupe.

Após a conclusão, é aconselhável reiniciar o PC.

Use o programa “toggle_anti_cheat”

Alguns jogadores ou comunidades desenvolvem ferramentas para ativar determinados recursos. O programa “toggle_anti_cheat” pode ajudar a desligar o sistema anti-cheat, mas o uso de tais ferramentas pode ir contra os termos de serviço do jogo.

Baixe a ferramenta “toggle_anti_cheat” de uma fonte confiável.

Extraia e execute o programa.

Siga as instruções na tela para desativar o anti-cheat.

Iniciar o jogo.

Reinstale o jogo

Se tudo mais falhar, reinstalar o “Armored Core 6” pode resolver os problemas subjacentes, atualizando todos os arquivos e configurações do jogo.

Desinstalar Núcleo Blindado 6 através do seu cliente de jogo, por exemplo, Steam. Reinicie o seu computador para limpar todos os dados remanescentes. Baixe novamente e instale o Armored Core 6. Inicie para ver se o problema persiste.

Nota importante: A solução principal fornecida aqui é baseada no feedback de um usuário do suporte oficial da Microsoft que enfrentou um problema semelhante com um jogo diferente. Embora esteja comprovado que é eficaz, é sempre bom ser cauteloso. Antes de fazer alterações no nível do sistema, sempre crie um backup e esteja ciente dos riscos potenciais.

💡 Dicas adicionais:

Atualizar regularmente: Trate seu jogo como seu smartphone. Atualize-o regularmente para garantir um bom funcionamento.

Use uma Internet forte: Uma conexão de Internet forte e estável reduz as chances de desconexões do servidor e outros problemas relacionados.

Conclusão:

Tudo bem, jogadores! Então, examinamos algumas soluções úteis para o código de erro 30005 no Armored Core 6. Os jogos nem sempre são fáceis, mas lembre-se, geralmente há uma solução simples ao virar da esquina. Com um pouco de paciência e seguindo os passos que falamos, você voltará a jogar rapidamente. É tudo uma questão de manter a calma, experimentar as correções e voltar ao jogo. Afinal, todo jogo tem suas peculiaridades! Continue jogando e divirta-se. Saúde!

