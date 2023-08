Como corrigir o erro de interrupção do processo Android Acore (6 maneiras!)

Os telefones Android estão liderando o mercado de smartphones devido aos seus excelentes recursos. Todos nós sabemos quanta personalização um usuário pode fazer com seu telefone Android. Os usuários estão usando telefones Android por vários motivos. Uma das razões que é importante para eles é a acessibilidade a um preço razoável. Sabemos por que o iPhone é popular entre os usuários, mas, ao mesmo tempo, o Android Phone está sempre liderando a corrida.

Os usuários estão comprando telefones Android principalmente por causa de seus recursos a um preço baixo. Mas todos nós sabemos que há muitas coisas que os telefones Android comprometem. Quando se trata de atualizações e segurança, os telefones Android estão sempre em risco. Como a maioria dos telefones Android não possui Stock Android, não é mais fácil para os usuários esperar um ambiente livre de bugs com o dispositivo.

Os usuários do Android estão sempre reclamando de alguns problemas que enfrentam regularmente. Um deles é o erro “android.process.acore parou”. O erro é exibido aos usuários quando eles tentam iniciar o aplicativo Phone Dialer ou Contact App. Isso está causando-lhes problemas ao fazer ligações para familiares e parentes. Assim, estamos aqui com o guia onde listaremos a solução para este problema. Certifique-se de ler o guia até o final para saber mais sobre ele.

Por que android.process.acore parou de funcionar?

Os usuários, ao tentar iniciar o aplicativo Dialer ou Contact, estão recebendo o problema de android.process.acore parou de funcionar. Isso está criando problemas entre os usuários, pois eles não conseguem usar o aplicativo corretamente. Estamos aqui com os motivos do problema que você está enfrentando com o dispositivo Android. Listaremos os motivos do problema para que você possa analisar o problema no seu dispositivo. Então, vamos começar.

O aplicativo não está sendo executado na versão mais recente.

Seu dispositivo não está funcionando corretamente.

Existem alguns problemas com os arquivos de cache.

O problema está ocorrendo devido a problemas de sessão da Conta do Google.

Correção: android.process.acore interrompeu o erro 2023

Os usuários estão preocupados com o problema que enfrentam ao tentar usar o aplicativo Contatos ou Discador. Assim, estamos aqui com soluções através das quais você poderá resolver o problema sem complicações. Então, vamos começar.

Reinicie o seu telefone

Os usuários que enfrentam o problema ao tentar iniciar o aplicativo podem reiniciar o telefone, pois isso os ajudará muito na resolução do problema. Se o problema estiver ocorrendo devido a alguns pequenos bugs, reiniciar o dispositivo nesse momento irá ajudá-lo muito. Sugeriremos que os usuários reiniciem seus telefones e verifiquem se o problema está ocorrendo repetidamente.

Limpar dados do aplicativo

Se os usuários ainda estiverem tendo o mesmo problema, provavelmente é devido a um problema com os dados do aplicativo. Às vezes, os dados do aplicativo podem causar muitos problemas, pois são o principal motivo do funcionamento dos aplicativos. Se o aplicativo não estiver funcionando corretamente, isso pode estar ocorrendo devido aos arquivos de cache.

Os arquivos de cache também são corrompidos com o passar do tempo. Sugeriremos que os usuários limpem os dados do aplicativo e verifiquem se o problema foi resolvido ou não. Você deve limpar os dados do aplicativo Contato, Contatos do Google e Armazenamento de contatos. Depois de fazer isso, o problema certamente será resolvido.

Os usuários que enfrentam o problema mesmo depois de limpar os dados do aplicativo devem tentar verificar as atualizações do aplicativo, pois o erro também pode ocorrer se o aplicativo que você está usando não estiver atualizado. Muitos usuários atualizaram o aplicativo e conseguiram resolver o problema.

Também sugerimos que você faça isso. Você deve visitar a Play Store e procurar a atualização do aplicativo Contatos. Se houver alguma atualização disponível na Play Store, baixe-a. Isso vai te ajudar muito na resolução do problema.

Remover e adicionar as contas do Google

Os usuários que enfrentam o problema de android.process.acore parar de funcionar podem tentar remover suas Contas do Google, pois há chances de que os problemas estejam ocorrendo devido a alguns problemas de expiração de sessão da conta. Assim, será bom que você remova a conta do Google e faça login novamente para verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos usuários tentaram fazer isso quando estavam enfrentando o problema. Depois de fazer isso, eles conseguiram resolver o problema.

Os usuários que não atualizam seus dispositivos há muito tempo provavelmente enfrentarão o problema. O problema android.process.acore parou de funcionar também pode ocorrer se a versão do Android que você está usando não for compatível com o aplicativo. Os usuários que recebem o erro constantemente devem tentar resolvê-lo baixando as novas atualizações.

Caso você não saiba, a atualização do aparelho ajuda muito no funcionamento adequado do app. Quem estiver usando a versão desatualizada enfrentará muitos problemas. Portanto, será bom que os usuários verifiquem as atualizações; caso contrário, você continuará tendo problemas regularmente.

Execute a redefinição de fábrica

Se ainda estiver enfrentando o problema, você pode tentar fazer a redefinição de fábrica no seu dispositivo. Isso também pode ajudar a resolver o problema. Muitos usuários fizeram isso. Você também pode tentar fazer isso se ainda estiver enfrentando o problema.

Empacotando

Muitos usuários relataram problemas com o android.process.acore. Isso lhes causou muitos problemas. Os usuários ficam presos principalmente quando tentam usar o aplicativo Contato ou Discador. Com a ajuda deste guia, você poderá resolver o problema que está enfrentando. Esperamos que este guia seja útil para você.

LEIA A SEGUIR: